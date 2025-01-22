Росіяни атакували Запоріжжя: в одному з районів спалахнула пожежа

Іван Федоров закликав мешканців Запоріжжя залишатися у безпечних місцях.

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РФ атакує Запоріжжя ударними безпілотниками / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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У Запоріжжі пролунали вибухи

Місто, ймовірно, під атакою ворожих дронів

У середу пізно ввечері, 22 січня, пролунали вибухи у Запоріжжі. Атаку російських окупантів на місто підтвердив голова ОВА Іван Федоров у своєму Telegram.

Він написав, що внаслідок удару росіян в одному із районів Запоріжжя сталась пожежа. Попередньо, без постраждалих.

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"Загроза триває. Залишайтеся у безпечних місцях", - наголосив Федоров.

Ймовірно місто під атакою ударних дронів, адже близько 21:36 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про "Шахеди" на півночі Запоріжжя, які рухалися у напрямку Дніпропетровщини. Крім того, моніторингові канали писали, що на Запоріжжя летять шість БпЛА.

О 22:11 Іван Федоров написав про повторні вибухи у Запоріжжі.

За даними ОВА, росіяни завдали 5 ударів "Шахедами" по Запоріжжю. На ліквідацію направлені всі екстрені служби.

Shahed / Інфографіка: Главред

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Як писав Главред, увечері 21 січня російські окупанти атакували Миколаїв та Суми ударними дронами типу "Шахед". Внаслідок атак у містах є постраждалі, пошкоджено будинки та виникли пожежі. За словами Кіма, у Миколаєві внаслідок атаки дронів постраждало двоє людей. Вони перебували у стані середньої тяжкості.

У ніч на 21 січня Росія атакувала Україну 131 ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами. ППО збила 72 з них, 59 не досягли цілей. Також ворог використав 4 балістичні ракети "Іскандер-М".

Вранці 21 січня, російські окупанти атакували Дніпропетровщину, вибухи пролунали у Дніпрі, а також на Синельниківщині та Нікопольщині. За словами голови ОВА, у Дніпрі через атаку армії РФ частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося. На Синельниківщині через ворожу атаку постраждав чоловік.

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