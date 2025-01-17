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Гігантський вогонь і клуби диму: дрони атакували нафтобазу в Калузькій області РФ

Руслана Заклінська
17 січня 2025, 23:50
109
Підприємство охопила масштабна пожежа, в небо здіймаються клуби диму.
Гігантський вогонь і клуби диму: дрони атакували нафтобазу в Калузькій області РФ
У Калузькій області горить нафтобаза після атаки БПЛА / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • БпЛА атакували нафтобазу в Калузькій області РФ
  • Російський губернатор підтвердив "спалах" на підприємтві
  • Ймовірно, атакували нафтобазу АТ "Калуганефтепродукт"

Увечері п'ятниці, 17 січня, невідомі безпілотники атакували РФ. Внаслідок атаки сталася пожежа на нафтобазі в місті Людиново Калузької області. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Близько 21:00 над містом було чути кілька вибухів, після чого почалася пожежа в районі нафтобази. Губернатор Калузької області Владислав Шапша підтвердив "спалах" на території підприємства.

відео дня

Згідно з попередньою інформацією місцевої влади, постраждалих немає. На місці працює оперативна група та рятувальники.

Відео з моментом "прильоту" та пожежі швидко поширилося в Мережі. На кадрах видно, як велике полум'я та густі клуби диму здіймаються в небо на території підприємства.

Також чути голос очевидця, який говорить: "Влучили все-таки".

Дивіться відео пожежі на російській нафтобазі:

"Невідомі БПЛА атакують Росію", - лаконічно прокоментував події в РФ керівник ЦПД при РНБО України Андрій Коваленко.

Очевидно, йдеться про нафтобазу АТ "Калуганефтепродукт", що забезпечує потреби російської армії. Відомо, що підприємство раніше вже ставало мішенню для атак дронів.

Зазначимо, що місто Людиново розташоване майже за 180 км від кордону з Україною.

Атаки по російських нафтобазах - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 16 січня ЗСУ успішно атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області Росії. За даними Генштабу, щонайменше три ударні дрони влучили в ціль і спричинили масштабну пожежу.

Також на нафтобазі в Енгельсі знищено великий запас пального для стратегічних бомбардувальників, заявив ексглава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Він зазначив, що удари по аеродромах і системах забезпечення нейтралізують авіаудари РФ.

Як повідомляв Главред, знищення російських нафтових резервів послаблює логістичні можливості армії РФ, оскільки пальне є ключовим ресурсом на полі бою. Військовий експерт Валерій Рябих зазначив, що Україна вдосконалює тактику глибоких ударів, використовуючи різноманітні засоби,

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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