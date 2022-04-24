Вибухи і стовпи чорного диму: РФ завдала ракетного удару по Полтавщині

РФ вдарила ракетами по Полтавській області / mil.ru

У неділю, 24 квітня, у Полтавській області п'ять російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.

"П'ять російських ракет вдарили по об'єктах інфраструктури в області", - зазначив він.

За словами Луніна, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

"Всі подробиці пізніше. Тривога триває, не виходимо з укриттів", - додав голова ОВА.

У Мережі повідомляють про вибухи в області, а також про те, що видно чорні стовпи в результаті пожеж.

Уточнюється, що удар був нанесений в районі Кременчука. Пізніше повідомили про ще 4 ракети, які вдарили по цьому району.

Нагадаємо, 23 квітня Одеса зазнала ракетного удару. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, в тому числі два житлових будинки, один з них-16-поверховий. Загинули 8 осіб, серед яких 3-місячна дитина. 18 людей отримали поранення.

Одна з ракет потрапила на територію кладовища, де зруйновано понад 1 тис.кв. м території. Важкі поранення отримала жінка, яка прибирала там могили.

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