Путін "поховав" договір про мир після приниження від ЗСУ - Financial Times

Володимир Путін / Reuters

Після знищення ракетного крейсера Москва в результаті удару ракетами ЗСУ Нептун, президент РФ Володимир Путін втратив інтерес до переговорів про припинення війни.

Замість цього хоче захопити якомога більше території України, пише Financial Times з посиланням на трьох осіб, проінформованих про переговори з російським президентом.

За даними співрозмовників, господар Кремля минулого місяця серйозно розглядав можливість укладення мирної угоди з Україною.

Відзначається, що зараз він не бачить ніякого рішення за допомогою дипломатичних переговорів і вважає, що вони зайшли в "глухий кут".

"Путін щиро вірить в ту нісенітницю, яку він чує по [російському] телебаченню, і він хоче виграти по-крупному", - сказало одне з джерел видання.

Джерела також пояснили, чому Путін відмовляється підписувати мирні угоди з Україною.

"Путін був проти підписання чого б то не було... після Москви він не виглядає переможцем, тому що це було принизливо", - підкреслив співрозмовник.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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