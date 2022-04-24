Армійську "еліту" РФ стерли в порошок: ЗСУ знищили 90% кращих десантників ворога - Грозєв

Українські десантники / Фото: mil.gov.ua

Росія вже втратила 90% своїх кращих десантників на війні в Україні, заявив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев.

Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, це найважливіша і суттєва частина армії, без якої завоювати ключові інфораструктурні об'єкти і завоювати столиці просто не можна.

"Я особисто перевіряв, що дійсно в першій частині війни Росія втратила 90% своїх кращих десантників", - розповів він.

За його словами, зараз Росія втратила більшість другого ешелону - якісного з їх точки зору війська.

"Це найманці - люди, які на відміну від інших військ росіян, не тільки на навчаннях навчалися останні 10 років, а в реальній війні (брали участь – ред.) в Сирії, в африканських країнах і в 14-15 році у вас. Їх приблизно 4 тисячі втрачено", - поділився інформацією Грозєв і підкреслив, що це величезний відсоток від усіх якісних ветеранів, які готові до війни.

На думку журналіста, з тих, що залишилися зараз без загальної мобілізації навіть 80 БТГр не зможуть зібрати, швидше за все 60-70. При цьому незрозуміло яка кількість тих, хто "на папері" доступний - погодиться брати участь у війні.

Грозєв розповів, що мобілізація спричинить за собою іншу соціальну кризу. Тоді якість військових після мобілізації впаде приблизно на 70%.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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