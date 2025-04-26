РФ вдарила дронами по Київщині: є 'прильоти' і постраждалі

У Київській області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

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РФ вдарила БпЛА / Колаж: Главред, фото: t.me/kyivoda

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Сили ППО України працювали по ворожих цілях

Наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах, є поранений

У повітряному просторі Київської області було зафіксовано безпілотні літальні апарати в суботу вранці, 26 квітня.

Сили ППО України працювали по ворожих цілях, ідеться в повідомленні в Telegram Київської обласної військової адміністрації.

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Крім того, вночі ворог укотре атакував Київщину за допомогою БПЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Зазначається, що влучень в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.

Унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі постраждав чоловік, 1965 року народження. У нього незначні поранення ноги. Уся необхідна медична допомога надається на місці.

/ Главред

Також наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області:

У Бориспільському районі пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль.

У Бучанському та Білоцерківському районах пошкоджено по одному приватному будинку.

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по багатоповерхівці в Павлограді: є жертви. Дніпропетровська область вночі була під атакою ворожих дронів.

Як раніше повідомляв Главред, 24 квітня армія РФ завдала масованого удару по Києву і Харкову.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що РФ завдала удару по Україні приблизно 70 ракетами, зокрема балістичними, а також використовувала близько 150 ударних безпілотників.

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