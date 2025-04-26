РФ вдарила дронами по Київщині: є 'прильоти' і постраждалі

Важливо:
- Сили ППО України працювали по ворожих цілях
- Наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах, є поранений
У повітряному просторі Київської області було зафіксовано безпілотні літальні апарати в суботу вранці, 26 квітня.
Сили ППО України працювали по ворожих цілях, ідеться в повідомленні в Telegram Київської обласної військової адміністрації.
Крім того, вночі ворог укотре атакував Київщину за допомогою БПЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Зазначається, що влучень в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.
Унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі постраждав чоловік, 1965 року народження. У нього незначні поранення ноги. Уся необхідна медична допомога надається на місці.
Також наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області:
- У Бориспільському районі пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль.
- У Бучанському та Білоцерківському районах пошкоджено по одному приватному будинку.
Оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по багатоповерхівці в Павлограді: є жертви. Дніпропетровська область вночі була під атакою ворожих дронів.
Як раніше повідомляв Главред, 24 квітня армія РФ завдала масованого удару по Києву і Харкову.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що РФ завдала удару по Україні приблизно 70 ракетами, зокрема балістичними, а також використовувала близько 150 ударних безпілотників.
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Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе
- Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
- Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
- Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.
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