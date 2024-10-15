Вибухи гриміли у восьми областях: РФ вдарила по Україні десятками ракет і дронів

Росіяни атакували українські міста ракетами різної модифікації та ударними БПЛА.

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РФ вдарила по Україні ракетами і дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Українські Сили протиповітряної оборони збили 12 із 17 ворожих ударних безпілотників у ніч на вівторок, 15 жовтня.

Як ідеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни також атакували українські міста ракетами різної модифікації.

"У ніч на 15 жовтня 2024 року ворог завдав удару по Миколаївській області 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 з ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині з повітряного простору Курської обл., а також 17-ма ударними БПЛА (райони пусків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ)", - зазначено у зведенні.

Унаслідок протиповітряного бою збито 12 ворожих БПЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях.

За даними Повітряних сил, чотири російські безпілотники локально втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА - у повітрі.

Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

/ t.me/kpszsu

Дивіться відео - вбивцю дронів показали в дії:

Удари РФ по Україні - останні новини по темі

Раніше країна-агресор Росія масовано запустила по Україні безпілотники. Вибухи прогриміли в Одесі, Харкові, Київській, Запорізькій, Херсонській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій областях, Полтавському районі та в передмісті Києва.

Нагадаємо, раніше російські війська здійснили черговий пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" по території України - під ворожим ударом опинилася Одеса.

Як повідомлялося раніше, у Києві прогриміла серія вибухів. Моніторингові пабліки повідомляли, що навколо Києва було зафіксовано близько 10 "Шахедів". На Київ баражуючі боєприпаси заходили вночі, хвилями і за різними напрямками. Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони знешкодили.

/ Инфографика: Главред

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