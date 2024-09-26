РФ атакувала енергообʼєкти в кількох областях: чи будуть вимикати світло

На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими 585 населених пунктів.

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Удари РФ по енергетиці / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Вночі російські окупанти атакували безпілотниками енергооб’єкти в кількох регіонах України. Внаслідок пошкоджень знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Однак, сьогодні відключення електроенергії не плануються. Про це повідомляють Укренерго та Міненерго.

"Вночі російські БПЛА атакували енергооб’єкти у кількох регіонах України. Внаслідок пошкоджень – знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Наразі більшість із них уже заживлені. Роботи з усунення наслідків обстрілу тривають", - повідомили в Укренерго.

В той же час, в Міненерго зазначили, що за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Івано-Франківській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

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У Київській та Івано-Франківській областях внаслідок атаки БПЛА по території підстанцій було пошкоджено обладнання та виникло загорання, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, живлення частково відновлено.

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу території підстанції виникло займання, при цьому вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались. Загорання ліквідовано.

У Чернігівській області внаслідок ворожих обстрілів знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишались 1484 абоненти.

У Одеській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмлювались підстанції та побутові споживачі, а також один з об'єктів знижував навантаження. Живлення відновлено.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 32 188 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень. На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 585 населених пунктів", - додали в Міненерго.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня російські окупанти атакували Україну з повітря дронами-камікадзе. Вибухи гриміли в Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Івано-Франківську.

Рано вранці 26 вересня близько 05:44 у Києві було чути цілу серію вибухів. Внаслідок цієї атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку, пошкоджено близько 20 автомобілів. Також уламки впали на території дитячого садочку.

О 10:02 моніторингові канали писали про зліт російського МіГ-31К - носія надзвукової ракети Х-47М2 "Кинджал". У Києві чули вибухи, але голова Київської військової адміністраціі Сергій Попко писав, що засоби ППО столиці не працювали. Також повідомлялось про вибухи в Старокостянтинові Хмельницької області.

О 10:48 Повітряні сили знову попередили про ракетну небезпека по всій території України через МіГ-31К. Відомо, що два вибухи прогриміли в Старокостянтинові Хмельницької області.

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