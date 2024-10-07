В Україні 'злетіли' ціни на овочі та фрукти на початку жовтня: що подорожчало

У фруктово-ягідному сегменті здебільшого спостерігається зростання цін, особливо на імпортні фрукти, розповіли аналітики EastFruit.

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Вартість низки овочів та фруктів відчутно зросла / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ціни на овочі в Україні продовжують зростати. За тиждень найбільше подорожчав солодкий перець, огірки, баклажани та персики. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За даними аналітиків, після періоду двотижневого підвищення та надходження імпортної картоплі ціни на овоч дещо занизилися. Мінімальна ціна на картоплю впала з 17 грн/кг до 15 грн/кг.

Водночас інші овочі продовжують дорожчати. Ціна на капусту зросла з 19-20 грн/кг до 22-25 грн/кг. Огірки також продовжують дорожчати. Вартість овоча збільшилась до 50-60 грн/кг порівняно з 48-50 грн/кг минулого тижня.

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Особливо різко подорожчав солодкий перець - його ціна піднялася з 40-55 грн/кг до 60-70 грн/кг. Також зросли в ціні кабачки та баклажани - з 15-20 грн/кг до 20-25 грн/кг і з 20-27 грн/кг до 30-35 грн/кг відповідно.

Водночас значно подешевшала цвітна капуста. Її вартість знизилась з 45-50 до 30-40 грн/кг. Ціна на броколі впала ще сильніше - з 90-120 грн/кг до 40-60 грн/кг.

Крім цього, зросли ціни на часник. Тепер його продають за 60-150 грн/кг, порівняно з 50-140 грн/кг минулого тижня. Гарбуз теж подорожчав - з 25-30 до 30-40 грн/кг.

У фруктово-ягідному сегменті також здебільшого спостерігається зростання цін. Виноград тепер коштує 60-85 грн/кг, тоді як тиждень тому його реалізували по 50-80 грн/кг. Персики подорожчали з 60-70 грн/кг до 70-80 грн/кг.

Серед імпортних фруктів злетіла вартість хурми. Фрукт продають по 80-185 грн/кг. Банани, навпаки, трохи подешевшали – з 60-65 грн/кг до 58-60 грн/кг.

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

В Україні триває стрімке зростання цін на продукти та товари, що призводить до прискорення споживчої інфляції. У серпні інфляція досягла 7,5% у річному вимірі, а у вересні – вже 8%, згідно з Макроекономічним та монетарним оглядом НБУ.

Зростання цін на продукти харчування викликане кількома факторами: зменшенням пропозиції сирих продуктів через посуху, подорожчанням сировини, енергоресурсів та збільшенням витрат на заробітну плату.

Нагадаємо, ціна на буряк в Україні різко зросла на початку жовтня. Вартість овоча становить 10-14 грн/кг, тоді як тиждень тому його продавали по 8-12 грн/кг.

Як повідомляв Главред, ціни на яблука зросли на 23% порівняно з минулим тижнем через скорочення пропозиції осінніх сортів. Наразі українські садівники продають яблука за ціною від 15 до 22 грн за кілограм, що є найвищиою вартістю за останні сім років.

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