В окупованій Макіївці "приліт" по нафтобазі: спалахнула величезна пожежа

Величезний стовп полум’я і чорного диму видно майже з усіх куточків міста, повідомляють у мережі місцеві жителі.

https://glavred.net/ukraine/v-okkupirovannoy-makeevke-prilet-po-neftebaze-vspyhnul-ogromnyy-pozhar-10523603.html Посилання скопійоване

В окупованій Макіївці "приліт" по нафтобазі/ колаж: Главред, фото: скрін

В окупованій Макіївці Донецької області в суботу, 9 грудня, пролунали вибухи і спалахнула величезна пожежа на місцевій нафтобазі.

Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах. Місцеві жителі повідомляють, що, ймовірно, пожежа спалахнула після "прильоту" по нафтобазі.

У мережі з’явилося багато фото і відео наслідків вибуху. На оприлюднених фото- і відеоматеріалах видно величезний стовп полум’я і чорний дим.

відео дня

У місцевих пабліках пишуть, що горить нафтобаза, де у російських окупантів були запаси пального. Незадовго до цього окупанти повідомляли про "роботу ППО".

Варто зазначити, що нафтобази є законними цілями українських військових, спецслужб і розвідки.

"Приліт" в Макіївці/ скрін

Дивіться відео наслідків "прильоту" в окупованій Макіївці на Донеччині:

Раніше повідомлялося, що у Криму прогриміли вибухи – був "приліт" в казарму і мінус два катери окупантів у морі. Тим часом у Міністерстві оборони країни-агресора Росії заявили, що над Кримом нібито знищили два безпілотники.

Також раніше повідомлялося, що у Токмаку багато знищених і поранених окупантів – було шість прильотів у центрі міста. За словами місцевих жителів, в центрі Токмака прогриміло не менше 6 потужних вибухів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.