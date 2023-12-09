В окупованій Макіївці "приліт" по нафтобазі: спалахнула величезна пожежа

В окупованій Макіївці Донецької області в суботу, 9 грудня, пролунали вибухи і спалахнула величезна пожежа на місцевій нафтобазі.
Про це повідомляють у місцевих Telegram-каналах. Місцеві жителі повідомляють, що, ймовірно, пожежа спалахнула після "прильоту" по нафтобазі.
У мережі з’явилося багато фото і відео наслідків вибуху. На оприлюднених фото- і відеоматеріалах видно величезний стовп полум’я і чорний дим.
У місцевих пабліках пишуть, що горить нафтобаза, де у російських окупантів були запаси пального. Незадовго до цього окупанти повідомляли про "роботу ППО".
Варто зазначити, що нафтобази є законними цілями українських військових, спецслужб і розвідки.
Дивіться відео наслідків "прильоту" в окупованій Макіївці на Донеччині:
Раніше повідомлялося, що у Криму прогриміли вибухи – був "приліт" в казарму і мінус два катери окупантів у морі. Тим часом у Міністерстві оборони країни-агресора Росії заявили, що над Кримом нібито знищили два безпілотники.
Також раніше повідомлялося, що у Токмаку багато знищених і поранених окупантів – було шість прильотів у центрі міста. За словами місцевих жителів, в центрі Токмака прогриміло не менше 6 потужних вибухів.
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