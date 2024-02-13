У окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух: пишуть про приліт по окупантах

Вибух у Маріуполі був дуже потужний, місцеві його чули в різних районах міста.

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У Маріуполі прилетіло по дислокації окупантів / Колаж: Главред, фото: telegram, ua.depositphotos.com

У тимчасово окупованому Маріуполі прогимів потужний вибух. Приліт міг статися по розташуванню російських військових у місті. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Вибух стався приблизно о 11:25. Хоча російські окупанти повідомили про роботу ППО, місцеві мешканці вважають, що це був приліт. За словами Андрющенка, в район вибуху прямують карети швидкої допомоги.

Місцеві стверджують, що вибух був дуже сильним. Його чули у різних частинах міста, зокрема в Приморському районі та у 23-му мікрорайоні.

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Пізніше Андрющенко уточнив, що приліт міг бути по розташуванню російських військових у місті.

"Є приліт. Мангушська частина Маріупольського району по розташуванню окупантів. Швидкі вже мчать по вул. Купріна в Маріуполі. Хорошо", - написав радник мера Маріуполя.

Окупанти в Маріуполі вже розповідають різні версії щодо причин вибухів. Одні говорять про ППО, інші - про "планову утилізацію боєприпасів". Проте користувачі мережі сумніваються у таких поясненнях і жартома кажуть, що "планова утилізація" має місце за участю українських захисників.

Андрющенко також повідомив, що майже годину після прильоту в Маріуполі все ще лунають вибухи.

"Мангуш досі чує звуки детонації. Процес розмінування складом БК триває", - додав Андрющенко.

"Прильоти" в росіян

Нагадаємо, 9 грудня 2023 року в окупованій Макіївці Донецької області сталася велика пожежа на нафтобазі. Місцеві канали у Telegram повідомляють, що пожежа ймовірно виникла після "прильоту" по нафтобазі.

Також 7 лютого стався вибух поблизу Іжевська, російського міста, поруч із селом Ягул. Місцеві повідомляють, що вибух прогримів біля полігону Воткінського військового заводу. Пропагандистські ЗМІ стверджують, що причиною можуть бути випробування ракетних двигунів, але МНС Росії заявляє про "рядові технічні роботи".

Як повідомляв Главред, 16 грудня у тимчасово окупованому Донецьку пролунав потужний вибух. Після удару почалася сильна пожежа. Приліт стався по військовій базі окупантів.

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