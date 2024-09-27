Підірвали танки й БМП: розгром колони РФ із десантом під Куп'янськом потрапив на відео

У механізованому штурмі ворога було задіяно близько 50 одиниць броньованої техніки.

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Розгром колони РФ потрапив на відео / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Підрозділи Збройних сил України зупинили спробу штурму російськими окупантами на Куп'янському напрямку Харківської області.

Припинено спробу прориву ворога до річки Оскіл у районі села Піщане, повідомив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахіллес 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

За його даними, загалом до механізованого штурму ворога було задіяно близько 50 одиниць броньованої техніки разом із десантом, при цьому ворог рухався в бік сіл Колесниківка та Кругляківка.

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"Батальйон ударних БпАК АХІЛЛЕС 92 ОШБр знищив і уразив 40 одиниць військової техніки", - повідомив український командир.

Уточнюється, що знищити українським бійцям вдалося 14 одиниць техніки окупантів, пошкоджень зазнали 26 одиниць.

Федоренко зазначив, що ЗСУ знищили 14 одиниць техніки, зокрема:

5 БМП;

3 танки;

1 БТР;

1 МТЛБ;

2 "Урали";

1 "Буханку";

1 квадроцикл.

Також бійці вразили 26 одиниць техніки: 10 танків, 10 БМП, 2 БРЕМ, 3 МТЛБ, 1 "Урал".

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Дивіться відео - розгром колони РФ:

/ Скріншот

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ контратакували і вибили росіян у Вовчанську. Російські війська продовжують наступ на Вовчанськ, однак на інших ділянках напрямок їхньої активності дещо послабився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Вовчанському напрямку Росія все частіше кидає на штурми підрозділи з мінімальною підготовкою. Багато російських окупантів раніше взагалі не брали участі в боях. Російські війська на цьому напрямку зазнають значних втрат.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ виходять на новий рубіж у Курській області. Російські війська, фактично, потрапили в новий "котел" на території Курської області.

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