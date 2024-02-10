Підірвали бункер управління РЛС: розвідка Британії про деталі удару по Бельбеку

Військово-повітряна доктрина РФ значною мірою покладається на наземні пункти управління, такі як "Бельбек".

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Україна вдарила по аеродрому Бельбек у захопленому Криму / Колаж: Главред, Фото: t.me/DeepStateUA, скріншот

Український удар по аеродрому Бельбек в окупованому Криму 31 січня, внаслідок якого було знищено ворожий бункер координаційного центру управління РЛС, може призвести до зниження спроможності РФ координувати повітряну активність у Чорноморському регіоні.

31 січня Україна завдала удару по російській авіабазі Бельбек у Криму, внаслідок чого було знищено бункер координаційного центру управління РЛС, ідеться у звіті, опублікованому в суботу в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"Це майже напевно призведе до зниження здатності Росії координувати повітряну активність у Чорноморському регіоні, збільшуючи залежність і навантаження на і без того розтягнутий парк літаків A-50, а також дедалі більшого виснаження резерву навченого персоналу, здатного керувати повітряними операціями", - вважають у британській розвідці.

відео дня

У повідомленні підкреслюється, що для координації своїх повітряних засобів, особливо винищувачів, військово-повітряна доктрина РФ значною мірою покладається на наземні пункти управління, такі як "Бельбек", особливо під час поточних бойових операцій.

"Майже напевно російські пілоти і наземний персонал зараз страждають від бойової втоми, викликаної потребами операцій в Україні. Будь-які подальші удари по найважливіших координаційних вузлах у Криму, безумовно, посилять цей тиск, створюючи підвищену ймовірність помилки або прорахунку", - додали в розвідці Британії.

/ @DefenceHQ

Удар по аеродрому Бельбек

31 січня на території Криму прогриміла серія вибухів. У північній частині Севастополя біля аеродрому Бельбек почалася сильна пожежа.

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук, зі свого боку, опублікував відео з аеродрому Бельбек, м'яко натякнувши, що Україна може бути причетна до атаки на військові об'єкти, захоплені росіянами, у Криму.

Під відео генерал-лейтенант подякував усім, хто долучився до "очищення Криму від російської присутності".

Російські пропагандисти скаржаться, що внаслідок ударів втрачено два Су-27 і один Су-30. З них один повністю знищений, бо ракета нібито влучила в нього, інший можуть відремонтувати. Також, за повідомленням російських пабліків, на аеродромі та біля нього загинули 12 окупантів, ще понад 10 поранено.

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