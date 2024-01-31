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"Очищуємо Крим від РФ": Олещук натякнув на потужний удар ЗСУ по аеродрому Бельбек

Руслана Заклінська
31 січня 2024, 20:12
Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук натякнув на удар України по аеродрому Бельбек у Криму.
'Очищуємо Крим від РФ': Олещук натякнув на потужний удар ЗСУ по аеродрому Бельбек
Олещук підтвердив причетність ЗСУ до вибухів в Криму / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

У середу, 31 січня, Повітряні сили України, ймовірно, завдали удару по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Командувач Повітрних сил України Микола Олещук у своєму Telegram-каналі опублікував відео з аеродрому Бельбек.

На відео вибухів в Криму, яким поділився Олещук, видно задимлення та чути потужний вибух. Під відео генерал-лейтенант подякував усім, хто приєднався до "очищення Криму від російської присутності".

'Очищуємо Крим від РФ': Олещук натякнув на потужний удар ЗСУ по аеродрому Бельбек
Вибух у Криму / Фото: скріншот з відео

Олещук такж нагадав, що штатним місцем базування 204-ї Севастопольської бригада тактичної авіації є аеродром Бельбек у Криму.

відео дня

"Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності", - додав командувач.

Таким чином, Олещук фактично визнав причетність Збройних Сил України до вибухів в Криму як відповідь на ракетні обстріли українських міст з боку російських окупантів.

Реакція Міноборони Росії

Російське військове відомство цинічно заявило, що вони нібито зупинили спробу "київського режиму здійснити терористичну атаку" із застосуванням 20 авіаційних керованих ракет по об'єктах на території РФ.

Міноборони РФ стверджує, що над акваторією Чорного моря окупанти нібито знищили 17 українських ракет та ще три над Кримським півостровом. За словами прибічників Путіна, уламки ракет впали на територію військової частини в районі від населеного пункту Любимівка Республіки Крим.

'Очищуємо Крим від РФ': Олещук натякнув на потужний удар ЗСУ по аеродрому Бельбек
Заява Міноборони окупантів / Фото: скріншот Міноборони РФ

Поплічники Путіна також ствержують, що пошкоджень авіаційної техніки на аеродромі немає.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, 31 січня на території тимчасово окупованого Криму прогриміла серія вибухів, які чули у Сімферополі, Сакському районі та Євпаторії. Окупаційна "влада" оголосила повітряну тривогу після вибухів та підняла авіацію у повітря. У північній частині Севастополя біля аеродрому Бельбек почалась сильна пожежа.

Також, 30 січня Міноборони окупантів хаявило, що засоби ППО над територією чотирьох областей Росії та тимчасово окупованого Криму збили 21 український безпілотник . Особливо активними були дії на території Криму, там начебто збили 11 дронів.

Крім цього, 4 січня в окупованому РФ Криму відбулися сильні вибухи, які супроводжувалися стовпами диму. Місцева "влада" повідомила про роботу протиповітряної оборони в Севастополі, тоді як Міноборони РФ оголосило про "знищення" 10 ракет ЗСУ.

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Повітряні Сили Бельбек Петро Олещук новини Криму війна Росії та України ракетний удар
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