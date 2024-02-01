'Це - найбільш хибне рішення': військовий зізнався, чому не варто чекати демобілізації

Обіцянки про демобілізацію через три роки не можуть бути виконані, оскільки важливо зберігати кваліфікованих військовослужбовців в ЗСУ.

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У ЗСУ зробили тривожну заяву про демобілізацію через 3 роки / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

Політичні обіцянки про демобілізацію через три роки є нереалістичними, оскільки військо країни потребує кваліфікованих кадрів. Формування резерву вимагає додаткової мобілізації, а також обліку професій та рекрутингу для укомплектування армії. Про це в ефірі телемарафону заявив командир роти ударних БпЛА "Ахіллес" 26-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Щодо мобілізаційних процесів всередині нашої держави. Дуже багато я чую політичних гасел. Хто обіцяє, що буде демобілізація через 3 роки - друзі, цього не буде. Якщо це буде - це буде саме хибне рішення, яке можна б було прийняти в цілому по обороні. Тому що "толкового" офіцера, сержанта, солдата, який спроможний виконувати бойові завдання, їх ніхто не відпустить. Людей, які здатні брати на себе відповідальність... виконувати завдання, на жаль, не так багато", пояснив військовий.

За його словами, необхідно сформувати резерв для відпочинку та відновлення військовослужбовців, які вже другий рік знаходяться на передовій. Для демобілізації та забезпечення ротаційних дій потрібна додаткова мобілізація.

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"Для формування резерву нам необхідна додаткова мобілізація людей, які забезпечать ротаційні дії і які забезпечать потужне підсилення, в разі якщо противник надумає відкрити якийсь ще один з додаткових фронтів. Що потрібно зробити на зараз? Зараз потрібно зробити чіткий облік професій, які нам потрібні в війську, і організувати систему рекрутингу", - наголосив Федоренко.

Мобілізація та ротація в Україні

Нагадаємо, 30 січян Кабмін передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію, який передбачає вдосконалення процедур військового обліку, зміну призовного віку, надання додаткової відпустки військовослужбовцям, які звільнені із полону, залучення органів місцевого самоврядування до мобілізаційних заходів та інші важливі поправки.

Також президент Володимир Зеленський наголосив, що чинним військовослужбовцям необхідна ротація, а мобілізація - питання справедливості. Він підтримує закон про мобілізацію і вважає, що він має бути розумним і справедливим, щоб надати військовим моживість для заміщення та відпочинку.

Як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізацію в Україні слід повернути до попередніх рамок. Він зазначив, що людей на передовій слід заміняти.

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