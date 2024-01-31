Удари по Криму: у РФ скиглять про знищені літаки та двохсоту 'військову еліту'

П'ять ракет окупантам не вдалося збити - вони влучили точно в ціль.

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У Криму сьогодні прогриміла серія вибухів / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Кримський вітер

Унаслідок ракетного удару по військових об'єктах окупантів у тимчасово захопленому РФ Криму 31 січня є "двохсоті" серед загарбників, зокрема серед військової "еліти", і знищені літаки.

У провоєнних російських пабліках з'явилася перша інформація про наслідки сьогоднішньої атаки по півострову. Повідомляється, що окупанти втратили три літаки і понад 20 військовослужбовців.

Росія нібито зафіксувала в небі 24 ракети, п'ять збити не вдалося.

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Російські пропагандисти скаржаться, що внаслідок ударів втрачено два Су-27 і один Су-30. З них один повністю знищений, бо ракета нібито влучила в нього, інший можуть відремонтувати.

Також, за повідомленням російських пабліків, на аеродромі та біля нього загинули 12 окупантів, ще понад 10 поранено.

"Частину літаків не встигли підняти в повітря після отримання сигналу про ракетну загрозу. У зв'язку з цим ми й зазнали таких великих втрат", - ідеться в повідомленні пропагандистів.

Біля Гвардійського ракети влучили в тренувальний табір спецпризначенців. Ліквідовано 9 елітних бійців ГРУ, сімох поранено. Також, стверджують у військових колах, Росія втратила кілька одиниць техніки.

Вибухи в Криму

31 січня на території Криму прогриміла серія вибухів. У північній частині Севастополя біля аеродрому Бельбек почалася сильна пожежа.

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук, зі свого боку, опублікував відео з аеродрому Бельбек, м'яко натякнувши, що Україна може бути причетна до атаки на військові об'єкти, захоплені росіянами, у Криму.

Під відео генерал-лейтенант подякував усім, хто долучився до "очищення Криму від російської присутності".

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