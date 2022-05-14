"Випалена земля" для рашистів: у МВС пояснили, чому ЗСУ не поспішають контратакувати

Бійці ЗСУ на фронті / Фото Reuters

Збройні Сили України прагнуть завдати російським окупантам максимальної шкоди, при цьому змусивши рашистів залишити захоплені раніше території.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов в ефірі Каналу 24, коментуючи тактику ЗСУ у боротьбі з агресором.

За його словами, саме тому ЗСУ не прагнуть прискорювати контрнаступ. Захисники України вже почали звільняти населені пункти від окупантів на деяких напрямках, проте війна ще триває.

Радник глави МВС пояснив, що поспіх з контрнаступом зараз може закінчитися великими втратами серед ЗСУ.

"Ми не готові на таке йти і віддавати життя наших солдатів, щоб завтра повісити десь український прапор. Ми однозначно відіб'ємо все, зокрема, і Донецьк, і Луганськ в найближчій перспективі", – підкреслив радник МВС.

Також він додав, що у військово-політичного керівництва України є стратегічні плани. Наші захисники знають, що робити при різних сценаріях розвитку подій. Зараз військові України мають основну мету, яка полягає в нанесенні якомога більшої шкоди ворогові, підкреслив Смирнов.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова і недопущення виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженої в районі міста Ізюм.

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