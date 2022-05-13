ЗСУ заходять у тил рашистам: штурм окупантів захлинувся на трьох напрямках

Вертольоти ЗСУ / УНІАН

Російські окупаційні війська намагаються не допустити просування українських підрозділів в тил в районі міста Ізюм, йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова і недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженої в районі міста Ізюм", - наголошується в зведенні в Facebook.

При цьому, підрозділи противника обстрілювали позиції українських військ в районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Російські Тишки і Тернова.

Разом з тим, на Слов'янському напрямку противник основні зусилля зосереджував на наступі в районі населеного пункту Богородичне, але успіху не мав. "Вів артилерійські обстріли по районах населених пунктів Нова Дмитрівка і Краснопілля. Здійснив авіаудари по районах населених пунктів Долина і Адамівка", - наголошується в повідомленні.

Також на Донецький і Таврійському напрямках ворожі підрозділи продовжують обстрілювати українські війська. "Окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Новоселівка Друга, Кам'янка, Мар'їнка і Новомихайлівка", - сказано в повідомленні.

Крім того, на Лиманському напрямку ворог безуспішно намагається закріпитися в районі населеного пункту Олександрівка, а на Сєвєродонецькому напрямку здійснює Активний вогневий вплив в районі населеного пункту Рубіжне.

"На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в напрямках населених пунктів Золоте та Комишуваха, успіху не мав. Здійснює обстріли населених пунктів Тошківка та Оріхове", - сказано у зведенні.

До того ж, на Авдіївському напрямку за підтримки артилерії ворог веде наступальні дії в напрямках населених пунктів Кам'янка та Новоселівка, але успіху не має.

В Маріуполі основні зусилля окупанти зосередили на блокуванні українських підрозділів в районі заводу Азовсталь, продовжують обстріли.

читайте такожРФ втратить шанс на перемогу: Резніков назвав терміни корінного перелому у війні

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

Читайте ще: