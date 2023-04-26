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Вийти до Азовського моря й розбомбити Кримський міст: Андрусів назвав "рецепт" звільнення півострова

Анна Ярославська
26 квітня 2023, 14:35 оновлено 26 квітня, 14:42
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Збройним силам України не потрібно буде вриватися на Кримський півострів - ситуація значно простіша.
Віктор Андрусів, Крим
Віктор Андрусів розповів, як ЗСУ зможуть звільнити Крим / Фото: t.me/victor_andrusiv, УНІАН

Для того, щоб звільнити окупований росіянами Крим, потрібно вийти до Азовського моря і розбомбити Кримський міст. Застосовувати тактику лобової атаки, яка передбачала б ведення бойових дій безпосередньо на півострові, немає жодного сенсу. Коли окупанти опиняться в оточенні, країна-агресор РФ піде на переговори. Про це в інтерв'ю Главреду сказав колишній радник міністра внутрішніх справ і керівника Офісу президента, військовослужбовець Віктор Андрусів.

За його словами, коли сили оборони України вийдуть до Азовського моря і знищать Кримський міст, російське військове угруповання на півдні Херсонської області та в Криму потрапить в оперативне оточення – у так званий мішок.

"Надалі дії ЗСУ в рамках контрнаступу призведуть до того, що у росіян закінчаться боєприпаси, а проблеми з логістикою не дозволять їм надалі утримувати своє угруповання", - пояснив Андрусів.

відео дня

Ексрадник міністра внутрішніх справ і глави ОП припустив, що ЗСУ не будуть вриватися на Кримський півострів - ситуація значно простіша.

"Коли російські війська потраплять в оточення, а боєприпасів не буде, росіяни зрозуміють, що треба йти на переговори", - сказав Андрусів.

При цьому він не став називати будь-які терміни звільнення півострова.

"Ми не будемо воювати, умовно кажучи, до останнього росіянина, і вони до останнього росіянина битися не будуть. Все залежить від того, наскільки грамотними будуть стратегічні та оперативно-тактичні кроки. Якщо наш контрнаступ дозволить вийти до Азовського моря, переконаний, одразу будуть запропоновані переговори. Захід підтримає ініціативу і почнеться переговорний процес. У разі виникнення ознак того, що росіяни використовують переговори для перегрупування або посилення своїх військ, Захід продовжить активно підтримувати нас озброєннями. Не виключено, що на ситуацію серйозно вплинуть і відцентрові рухи, які можуть початися в Росії через провали на фронті. На мій погляд, інтенсивних бойових дій в Криму все ж таки не буде", - зазначив він.

При цьому він вважає, що незалежно від того, наскільки успішним буде контрнаступ ЗСУ, переговори все одно будуть проводитися.

"Мій прогноз полягає в тому, що до вересня ми проведемо контрнаступальні дії. Незалежно від того, чи будуть вони успішними, почнуться переговори", - резюмував Андрусів.

Хто такий Віктор Андрусів

Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

Дивіться відео про те, що Віктор Андрусів розповів в інтерв'ю Главреду про своє бачення звільнення Криму та про контрнаступ ЗСУ:

Вибухи у Севастополі

У ніч на 24 квітня в тимчасово окупованому Росією Севастополі гриміли вибухи. Так званий "губернатор" міста Михайло Развожаєв заявив, що Чорноморський флот країни-агресора РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

Пізніше у Мережі опублікували відеозапис влучання однієї з ворожих цілей у захопленому Севастополі. Безпілотник дістався до Стрілецької бухти.

26 квітня в Севастополі знову пролунав вибух. Звук чули в центральній та північній частині міста. Окупаційна влада поки не коментувала ситуацію.

23 квітня керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни не зможуть насолодитися відпочинком на Кримському півострові цього літа, адже цей сезон буде сезоном "бавовни" для ворога.

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