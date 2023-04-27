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Експерт спрогнозував, чи ризикне Кремль через Крим застосувати проти ЗСУ ядерну зброю

Дмитро Відоменко
27 квітня 2023, 01:35
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Американські військові, стверджує Віктор Андрусів, вже моделювали варіант зі знищенням Чорноморського флоту країни-агресора РФ.
Крим, Андрусів
Віктор Андрусів / Колаж фото УНІАН та скріншот з відео

Малоймовірно, що російські окупанти ризикнуть застосувати ядерну зброю, намагаючись зберегти свої позиції в тимчасово окупованому Криму. Про це в інтерв'ю Главреду заявив колишній радник міністра внутрішніх справ і керівника Офісу президента, військовослужбовець Віктор Андрусів.

"Ризик застосування Росією ядерної зброї існує. Треба підкреслити, що мова йде про тактичну ядерну зброю – невеликий боєприпас з обмеженим радіусом дії, який може бути використаний на полі бою проти наших військ. Насправді росіяни вже проводили моделювання, щоб зрозуміти наслідки потенційного застосування ядерної зброї. Усі сценарії, які вони працювали, продемонстрували, що його використання погіршить для них ситуацію. Ми бачимо, що розмови про можливе застосування ядерної зброї, які у них бувають час від часу, поки припинилися", ‒ сказав він.

відео дня

Як стверджує Андрусів, американські військові вже моделювали варіант зі знищенням Чорноморського флоту країни-агресора РФ - якщо Кремль вирішить застосує ядерну зброю проти України.

"У Росії зрозуміли, що застосування ядерної зброї призведе до надання Україні Далекобійного озброєння, яким ми зможемо завдавати ударів по їх територіях, а Штати попередили Москву – у разі використання ядерної зброї будь-якого типу, вони відреагують своїм втручанням. Ні, в Україну не приїдуть американські війська, але в США вже моделювали сценарій, що передбачає знищення американцями неядерною зброєю Чорноморського флоту РФ в Криму у відповідь на застосування ядерної зброї Росії проти України", ‒ підсумував він.

Хто такий Віктор Андрусів

Віктор Андрусів-політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник глави Міністерства внутрішніх справ України та керівника офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Зараз-боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

Дивіться повну версію інтерв'ю Віктора Андрусіва Главреду:

Заява керівника ГУР Кирила Буданова з приводу Криму

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав Буданов.

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний також вважає, що війна в Україні закінчиться тільки після того, як не буде президента країни-агресора Володимира Путіна.

"Путін точно не скаже, що можна не воювати. Для Путіна цей шлях вже відрізаний. Він свої ставки вже зробив", - сказав Розумний.

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