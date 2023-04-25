Скабєєва "розплювалася" гнівом після заяви Буданова про звільнення Криму

Скандально відома топова російська пропагандистка Ольга Скабєєва під час чергового ефіру на телеканалі "Росія 1" в країні-агресорі розлютилася і практично зірвалася на крик ‒ намагаючись прокоментувати недавню заяву керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова про деокупацію півострова Крим.
Скабєєва настільки обурилася планами українських військових - вийти на кордони 1991 року ‒ що без тіні сумніву назвала Кирила Буданова "терористом".
"Терорист" Буданов заявляє, що ЗСУ увійдуть до Криму, і уточнює, що ніякого ядерного удару у відповідь не буде. І взагалі - до кінця року "українські бойовики" начебто вийдуть на кордони 1991 року", — ледве не кричала Скабєєва.
Дивіться відео інциденту з пропагандисткою Ольгою Скабєєвою:
Заява керівника ГУР Кирила Буданова з приводу Криму
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.
"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - сказав Буданов.
Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний також вважає, що війна в Україні закінчиться тільки після того, як не буде президента країни-агресора Володимира Путіна.
"Путін точно не скаже, що можна не воювати. Для Путіна цей шлях вже відрізаний. Він свої ставки вже зробив", - сказав Розумний.
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