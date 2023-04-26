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"Спершу знищимо Кримський міст і Чорноморський флот": ЗСУ можуть звільнити Крим влітку – Маломуж

Альона Вороніна
26 квітня 2023, 09:55 оновлено 26 квітня, 10:10
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Для деокупації півострова потрібно буде провести ефективну підготовку та розбити російських окупантів в районі перешийка, щоб мати змогу рухатися далі.

Николай Маломуж, Крым
Маломуж спрогнозував терміни звільнення Криму/ Главред, УНІАН

За оптимістичним сценарієм українські військові можуть провести операцію зі звільнення Криму від російських окупантів в середині чи наприкінці літа 2023 року. Але цьому передуватиме ретельна підготовка.

На початку операції з деокупації потрібно буде вдарити по кримському угрупованню російських загарбників в районі перешийка. Коли вдасться розбити там ворогів, захисники України зможуть рухатися далі у північно-східний Крим. Таку думку висловив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках, генерал армії Микола Маломуж в інтерв’ю "Обозревателю".

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За його словами, українські військові зможуть перетворити Крим на пастку для окупантів, коли знищать Кримський міст. Також Сили оборони України за наявності необхідної зброї зможуть розбити Чорноморський флот країни-агресорки Росії.

"Росіяни називають Крим неприступною фортецею, але якщо розглядати його в такому форматі, то це швидше пастка. Якщо буде знищено ще й Кримський міст, вона закриється. Тоді за допомогою далекобійної артилерії та дронів українські Сили оборони зможуть завдавати ударів по Чорноморському флоту, ракетоносцях, підводних човнах тощо, внаслідок чого він стане небоєздатним. Як я розумію, це буде нашою стратегією", – зазначає Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Він вважає, що таку кампанію зі звільнення Криму, можливо, вдасться провести до кінця літа.

"Думаю, така кампанія за всіх оптимістичних сценаріїв може проводитися в середині чи наприкінці літа – з урахуванням підготовки, проведення операції, заходу в Крим та його повного звільнення", – сказав генерал армії.

За його словами, звільнення півдня України від окупантів може розпочатися у травні-червні цього року "плюс кілька місяців проведення операції".

Звільнення Криму

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що російські окупаційні війська розуміють, що битви за Крим їм не уникнути. У зв'язку з цим загарбники готуються до оборони. Як зазначила Гуменюк, росіяни не зможуть насолодитися відпочинком на Кримському півострові цього літа, адже цей сезон буде дуже "бавовняним" для ворога.

Також Гуменюк зазначала, що вибухи в бухті Чорноморського флоту, які трапилися вранці 24 квітня, можна вважати початком звільнення Криму. Українські ракети вже викликають страх у російських загарбників, оскільки ці вибухи продемонстрували здатність ЗСУ діяти дуже ефективно.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

Дивіться у відео, що російський правозахисник Марк Фейгін думає про перспективи звільнення Криму від російських окупантів:

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