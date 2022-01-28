Вистрілив три рази впритул: поранена стрільцем у Дніпрі прийшла до тями і хоче розмовляти

Стало відомо про стан постраждалих в результаті стрілянини в Дніпрі / ТСН

У лікарні імені Мечникова, де знаходяться поранені в результаті стрілянини в Дніпрі, розповіли про їх стан.

22-річна Жанна Шарова, яка була в найважчому стані, прийшла до тями в реанімації. Вона на апараті штучної вентиляції легенів, але їй краще, пише "ТСН".

Артемій Рябчук тоді тричі вистрілив у дівчину впритул. Найважчим є поранення черевної порожнини. Вона втратила три літри крові.

"Вона відкриває очі, хоче розмовляти. Трубка вентиляційна поки заважає. Вона на апараті, але у нас є стабілізація і робимо все можливе, щоб вони видужали. Тільки Жанні перелили 4,5 літра крові. Всім іншим - в сумі 12 літрів", — розповів гендиректор обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Охочих врятувати постраждалих - десятки

В обласну лікарню Мечникова вже зараз збираються десятки небайдужих, щоб здати кров для поранених. Вже записалося близько сотні людей. Тут розгорнули спеціальні операційні, щоб швидко прийняти якомога більше донорів. Також люди приходять в обласну станцію переливання крові.

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Десятки небайдужих хочуть здати кров для поранених / ТСН

Стан ще одного потерпілого у стрільбі також залишається важким. 25-річному Ігорю вже зробили операцію і зняли з апарату ШВЛ. Хлопець сам дихає і розмовляє. Ще двох нацгвардійців сьогодні переводитимуть з реанімації у відділення терапії, їхньому життю нічого не загрожує.

Стрілянина в Дніпрі

Інцидент стався о 3: 50 на території Південного машинобудівного заводу 27 січня. 20-річний солдат строкової служби забрав у збройовий автомат АК-47 і відкрив стрілянину по товаришах по службі. У той момент у вартовому приміщенні перебувало близько 22 солдатів.

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