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Висадка в Енергодарі: спецпризначенець ГУР повідомив про успішну операцію

Юрій Берендій
16 жовтня 2023, 12:09 оновлено 16 жовтня, 12:09
Стали відомі нові деталі операції Головного управління розвідки в Енергодарі. Операція з висадки десанту в Енергодарі тривала близько двох місяців.
Десант, ВСУ
Нові деталі операції ГУР в Енергодарі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео t.me/SerhiyNaiev

Операція з висадки десанту в Енергодарі тривала близько двох місяців - з початку вересня до кінця жовтня. Про це повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна" командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий".

"Тоді було вже досить холодно, а це була висадка на човнах. Було складно. Детальний список завдань, які ми тоді виконували, розкривати не можу, але нам вдалось їх виконати. Там ми постійно – майже кожні два дні - влаштовували такі собі набіги Дніпром, щоби спровокувати росіян укріплювати саме ту ділянку. Це своєю чергою послужило на користь Херсонському напрямку", – пояснює Олександр.

Боєць ГУР також зазначив, що спецпідрозділ "Артан", створений навесні 2022 року, на початку складався з невеликої групи людей, а на сьогоднішній день налічує вже кілька сотень. Групи цього спецпідрозділу виконують найнетиповіші завдання, включаючи штурмові дії і диверсійно-розвідувальні операції.

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Зазвичай до складу спецпідрозділу приходять чимало військових з ЗСУ. З усіма кандидатами проводиться суворий відбір та спеціальні перевірки, які включають тестовий контроль, аналіз історії особи та поліграфічні тести. Головна мета цих перевірок - розуміти особистість, її психологічні особливості та рівень агресивності. Висока фізична підготовка вважається великою перевагою, але якщо відсутня, але є інші важливі якості, враховуючи які кандидат може бути відібраним. У складі "Артану" представлені особи з різних професій, уточнює "Лютий".

"Це все виключно добровольці. І це дуже різні люди. Є майстер велоремонту, є чоловік, який тримає своє господарство, є ті, хто працював сантехніком чи був офісним працівником. Це абсолютно різні люди, не всі з них колись мали якусь підготовку. Зараз після проходження підготовки і курсів вони більш ніж готові", – розповідає Олександр. Між операціями бійці не припиняють підготовку – це здебільшого робота на полігоні, вивчення підручників і тренування на тренажерах.

Після приєднання до "Артану", "Лютий" служив у складі штурмових груп. Зазвичай такі групи налічують 30 осіб. Зараз Олександр відповідає за створення та керування командою ПЗРК, яка виконує завдання з обслуговування та захисту від ворожої авіації під час спецоперацій "Артану". У цій групі служить до 15 бійців.

Операції в Енергодарі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські спецпризначенці ГУР тричі намагалися звільнити окупований Енергодар та Запорізьку АЕС. Про це заявив командир особливого підрозділу ГУР Шаман, який особисто брав участь в операції.

Також, 12 вересня в окупованому Енергодарі Запорізької області пролунали потужні вибухи. Українські спецпризначенці та партизани підірвали "відділ паспортизації" окупантів, пункт зв'язку та котеджі, в яких була купа російських офіцерів.

У свою чергу, 18 серпня у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області стався вибух на нараді керівників окупаційної поліції.

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