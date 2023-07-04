Росіяни тікають із Запорізької АЕС: експерт пояснив причину

Олександр Кочетков вважає, що росіяни залишають станцію виключно під примусом і загрозою українського боку.

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Сотні працівників "Росатома" покинули Запорізьку АЕС / колаж: Главред, фото: Главред, Вікіпедія

В інтервʼю Главреду політичний аналітик Олександр Кочетков розповів про що свідчить зменшення присутності росіян на ЗАЕС та в Енергодарі.

"Те, що там змінюється кількість представників, ще ні про що не свідчить. Там є ротації, там приїжджають представники Росатому, одні виїжджають, інші - приїжджають. Тобто жодним чином це не впливає. Казати про те, що вони збираються залишити Запорізьку атомну станцію, немає реальних підстав, є лише сподівання на це", - вважає Кочетков.

Аналітик зазначає, що росіяни залишають атомну станцію виключно під примусом і загрозою оточення із нашого боку.

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"Хоча, підкреслю, вони за неї особливо і не тримаються. Тому що фактично вона зупинена тиском з боку МАГАТЕ, яке неодноразово мало зустрічі з Путіним. Там є (і це МАГАТЕ теж визнає) мінування навколо станції, і є мінування всередині станції. Але за характером і обсягами цього мінування вважати, що станцію збираються підірвати, чи що це технологічно можливо, підстав немає. Того, що всередині, згідно зі звітами МАГАТЕ, дещо замало, щоб спричинити довго серйозні наслідки", - повідомив експерт.

Аналітик вважає, що від Росії чекати можна чого завгодно. Ситуація динамічна, але поки що серйозної загрози підриву ЗАЕС він не бачить.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Теракт на Запорізькій АЕС

Росія здатна влаштувати локальний вибух на Запорізькій АЕС. На захопленій Запорізькій АЕС перебувають близько 500 російських окупантів з важкою військовою технікою, розповів президент Володимир Зеленський.

Підрив Запорізької АЕС буде вважатися застосуванням ядерної зброї. Українська влада робить все можливе і неможливе, щоб теракту на ЗАЕС не сталося, підкреслив секретар РНБО.

Що робити, якщо катастрофа за ЗАЕС все ж станеться. Зона небезпечного радіаційного зараження від руйнування ЗАЕС матиме радіус до 50 км.

Якщо РФ підірве ЗАЕС, Україна все дізнається за декілька годин. Прямий радіаційний контроль сьогодні знаходиться в руках російських окупантів, сказав президент Державної компанії Енергоатом Петро Котін.

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