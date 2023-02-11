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Висадка десанту чи ракетний удар: РФ може атакувати Захід України для зупинки потоку допомоги – експерт

11 лютого 2023, 16:40
Якщо окупанти наважаться висадити повітряний десант, ця операція, найімовірніше, буде неуспішною, каже Селезньов.
Российские вертолеты, Владислав Селезнев
РФ може спробувати зупинити надання Україні зброї двома способами/ Міноборони РФ, УНІАН

Країна-агресорка Росія може спробувати перерізати шлях постачання військової допомоги Україні від західних партнерів, який пролягає через західні області нашої держави. Якщо РФ наважиться на такий крок, вона може застосувати один із двох варіантів – або ракетний обстріл, або спробу висадки повітряного десанту.

Так, у Білорусі досі залишається повітряне угруповання російської армії, яке брало участь у спільних навчаннях Білорусі та Росії. Це угруповання перемістилося у бік Мінська. Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв’ю "Обозревателю".

Проте в РФ може не вдатися повітрянодесантна операція – у країни-агресорки уже є досвід провалу таких завдань.

"У будь-якому випадку путінська армія має сумний досвід проведення повітрянодесантної операції – спроба висадки десанту на аеродром Гостомеля. Чим це закінчилося, весь світ знає. Весь десант було знищено", – зазначає Селезньов.

Якщо російські окупанти спробують здійснити подібну операцію і висадити десант на Заході України, їх може чекати такий же фінал, як і в Гостомелі, зазначає експерт. Адже Сили оборони України й, зокрема, українська ППО готові до такого повороту подій. Тому навіть якщо Путін наважиться діяти таким чином, ця операція, найімовірніше, буде провальною.

Хто такий Владислав Селезньов

Український військовий журналіст та експерт. Полковник Збройних сил України, повідомляє Вікіпедія. З листопада 2014 року по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Експерт також прокоментував небезпеку можливої висадки морського десанту в напрямку до Одеси й Одеської області. За його словами, це була б "абсолютно безперспективна витівка".

"Хоча б тому, що комплекси "Гарпун" та "Нептун" перебувають на бойовому чергуванні. І всі російські кораблі не наважуються наближатися до узбережжя Одеської області ближче, ніж на відстань 120 кілометрів. В іншому випадку вони ризикують перетворитися на хороший об'єкт для дайвінгу на дні Чорного моря, як це було із флагманом Чорноморського флоту РФ гвардійським ракетним крейсером "Москва", – зазначає Селезньов.

Новий масштабний наступ РФ

Ексрадник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів зазначає, що російські загарбники уже почали новий наступ в Україні, він триває більше тижня. Попри очікування наступу великих масштабів, країна-агресорка спромоглася лише посилити атаки у кількох місцях на Донбасі.

Нагадаємо, морські піхотинці 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту окупантів Росії зазнали розгрому від сил оборони України під Вугледаром Донецької області через неефективну тактику і наявність в підрозділі великої кількості мобілізованих.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов зазначав, що Росія не почала одномоментний масштабний наступ, але зараз наступ йде на п'яти напрямках українського фронту. Це напрямок на Куп'янськ, Лиман, бої в районі Бахмута, Авдіївки та на Вугледарському напрямку. За його словами, це – лише перший етап масштабного наступу РФ, розвідка боєм.

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