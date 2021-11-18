Виплати за вакцинацію: "ПриватБанк" попередив українців про нове шахрайство

Шахраї придумали нову обманну схему / facebook.com/privatbank/

"ПриватБанк" попередив українців про появу нової схеми шахрайства-масового доступу (фішингу) до особистих даних під виглядом державних виплат за вакцинацію від COVID-19.

За даними фахівців, вже зафіксовані випадки, коли клієнтам через месенджери або електронну пошту приходить повідомлення про доступні виплати за вакцинацію на кілька тисяч гривень, повідомила прес-служба банка.

Далі шахраї пропонують перейти за посиланням на фальшиву сторінку сайту і заповнити особисті дані та реквізити банківських карт.

читайте такожГроші знімали, поки він спав: клієнт ПриватБанк за 4 години залишився без копійки"ПриватБанк" попереджає своїх клієнтів не відкривати такі повідомлення від шахраїв і не реагувати на подібні привабливі повідомлення про грошові компенсації або виплати. Також ні в якому разі не можна вводити свої особисті дані або дані платіжних карт на підроблених сайтах або мобільних сервісах", — йдеться в повідомленні.

Банк вже звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою для припинення діяльності шахраїв.

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Варто нагадати, що з 19 грудня кожен українець, який отримав дві вакцини від COVID-19, зможе отримати тисячу гривень. Але це будуть не готівкові гроші, а своєрідний депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг.

Також раніше повідомлялося, що ПриватБанк заблокував картки своєї клієнтки на 120 днів. На рахунку жінки, яка займалася купівлею-продажем криптовалют, Залишилося 23 тисячі гривень. У НБУ попередили про те, що банки можуть блокувати рахунки за підсумками фінансового моніторингу.

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