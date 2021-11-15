Купив права, а їх немає в "Дії": у Луцьку хлопець поскаржився на шахраїв у поліцію

Національна поліція / УНІАН

У Луцьку 19-річний хлопець купив підроблені права через Інтернет, але не виявивши їх у додатку "Дія", вирішив звернутися до поліції.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області, він вирішив заявити про шахрайство.

"Людина, яка купила підроблений документ, вирішила заявити про шахрайство, оскільки не виявила куплене посвідчення в "Діі". Заявник зателефонував на лінію 102 і повідомив, що через мережу Інтернет замовив посвідчення водія категорії а, попередньо перерахувавши кошти в сумі 1000 гривень", - розповіли в поліції.

"Документи" 19-річного заявника / Патрульна поліція Волинської області

Пізніше хлопець забрав "документ" у відділенні пошти, і сплатив ще 3000 гривень. Його здивував той факт, що "документ" відсутній в додатку "Дія".

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 358, недалекоглядному громадянину загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що українці купили вже 800 тисяч підроблених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу COVID-19. Як розповів виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, кількість підроблених сертифікатів в Україні протягом наступних місяців перевалить за один мільйон.

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