ПриватБанк змінив правила грошових переказів з картки на картку: що потрібно знати

У банку повідомили подробиці / УНІАН

ПриватБанк встановив нові місячні ліміти переказів з карти на карту через всі канали.

Нові обмеження введені для протидії відмиванню коштів і торкнуться тільки тих клієнтів, які здійснюють понад 100 таких операцій на місяць, повідомили у прес-службі Приватбанку.

Обмеження на операції з переказу коштів з картки на картку торкнуться як міжнародних переказів, так і переказів в межах України.

Буде встановлено ліміт для відправника: не більше 25 переказів на місяць на міжнародні перекази, і не більше 100 операцій з переказу коштів з картки на картку в межах України.

Читайте также"Зняли гроші і взяли кредит": у мережі попередили клієнтів Приватбанку про нове шахрайствоЗ'явилися обмеження і для одержувачів коштів. Тепер отримати можна в місяць не більше 30 міжнародних переказів і не більше 100 переказів в межах України.

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Як зазначають у Приватбанку, нові правила діють для переказів з картки на картку Visa та Mastercard через усі канали.

Що робити, якщо на картку надходять благодійні гроші?

Якщо ваш рахунок або карта оформлена для волонтерської або благодійної організації, ви збираєте кошти на лікування або іншу допомогу, потрібно звернутися на гарячу лінію Приватбанку за номером 3700 і підтвердити свою діяльність за допомогою необхідних документів. Після цього ПриватБанк зніме обмеження і встановить безліміт протягом однієї доби.

Що робити інтернет-підприємцям?

Не варто хвилюватися й інтернет-магазинам з приводу нововведення, бо для них в ПриватБанку також буде встановлено новий ліміт при відкритті ФОП або рахунку особи, яка займається професійною незалежною діяльністю відповідно до чинного законодавства України.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк заблокував картки своєї клієнтки на 120 днів. На рахунку жінки, яка займалася купівлею-продажем криптовалют, залишилося 23 тисячі гривень. У НБУ попередили про те, що банки можуть блокувати рахунки за підсумками фінансового моніторингу.