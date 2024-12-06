Вимикати електроенергію майже не будуть: графік вимкнення світла на 7 грудня

Графіки вимкнення світла будуть введені майже на весь день.

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Графік вимкнення світла на 7 грудня / Коллаж: Главред, фото: pexels

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У які години будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла

В обсязі скількох черг будуть вимикати світло 7 грудня

Чому введені обмеження

В Україні протягом дня, 7 грудня, будуть діяти графіки вимкнення світла. Обмеження будуть значно меншими. Про це повідомляє Укренерго.

У період з 8:00 до 21:99 будуть застосовуватись обмеження для промисловості та бізнесу. Для побутових споживачів вимикатимуть світло з 9:00 до 20:00 в обсязі однієї черги.

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"Нагадуємо, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.

Що означають черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Зазначається, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби. Енергетики радять ощадливо споживати електроенергію.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що країна-агресорка Росія завдала понад 220 цілеспрямованих атак проти об'єктів генерації електроенергії. Також РФ окупувала близько 18 гігават енергетичної потужності.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що у разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно.

Очільник комітету з питань ЖКГ Олег Попенк сказав, що відключення електроенергії можуть тривати й по 20 годин на добу, якщо країна-агресорка Росія здійснить масштабні атаки, знищивши лінії електропередач, трансформаторні та розподільчі підстанції.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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