Зима 2025 буде складною: в Україні можуть початись 20-годинні відключення світла

Найдовші блекаути загрожують Харкову, особливо у разі тривалих обстрілів країни-агресорки Росії.

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Українцям варто готуватись до затяжних блекаутів / колаж: Главред, фото: УНІАН

Основні тези Харченка:

Відключення світла до 20 годин будуть не у всіх регіонах

РФ готує удари не лише по об'єктах критичної інфраструктури

Директор Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду з енергетичних питань Олександр Харченко розповів, що ракетні удари ворога пошкоджують об'єкти критичної інфраструктури. Через дефіцит електроенергії в Україні зима буде складною.

Також експерти розповіли про різке похолодання та удари по атомній енергетичній системі, разом із попередніми руйнуваннями, можуть призвести до відключень світла до 20 годин.

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Очільник комітету з питань ЖКГ Олег Попенко для 24 каналу зазначив, що якщо навіть температура понизиться нижче аніж на 10 градусів, це серйозний випадок для нашої енергетичної системи.

"А по-друге, це одразу відіб'ється на запасах природних ресурсів. Водночас у нас вся маневрова електроенергія працює на газу", - сказав він.

Як підготувати дім до зими 2025 / Інфографіка: Главред

Попенко також пояснив, що відключення електроенергії можуть тривати й по 20 годин на добу, якщо країна-агресорка Росія здійснить масштабні атаки, знищивши лінії електропередач, трансформаторні та розподільчі підстанції.

Експерт з енергетики, директор спецпроєктів Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев наголосив, що відключення електроенергії до 20 годин можливі, але не у всіх регіонах. За його словами, найбільше це може торкнутися Харкова, особливо у разі тривалих обстрілів, зокрема об'єктів критичної інфраструктур.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що графіки відключення світла будуть застосовувати не до всіх. Кабмін вніс зміни до переліку критично важливих об’єктів, яким повинно бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження.

В Україну повертаються графіки відключень світла. Через дефіцит в енергосистемі на території кількох областей України вводяться графіки обмежень потужності. Зокрема відповідні графіки будуть введені по всій території Івано-Франківської та Волинської областей вже з 13 листопада.

Олександр Харченко пояснив, чи вплине імітація атак РФ на систему та щоденні відключення світла. Українські енергетики вже не вперше практикують такі відключення, адже вони дали свою ефективність. Тим паче, що були зафіксовані удари РФ, коли ворог спрямував "Шахеди" на кілька енергетичних об'єктів.

Що відомо про генерацію електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

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