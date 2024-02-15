Вихід ЗСУ з Авдіївки: ситуація в місті різко загострилася – експерт

Необхідно не дати окупантам розвинути темп наступальної операції, каже Олександр Мусієнко.

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Олександр Мусієнко оцінив ситуацію в Авдіївці / Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, facebook.com/zhebrivskyi

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко оцінив ситуацію в Авдіївці Донецької області.

Українські війська змогли виконати важливі завдання в районі міста, зокрема, зменшити наступальні можливості ворога, заявив він в ефірі Radio NV.

"Це знищення наступального потенціалу ворога, тобто зменшення їхніх можливостей і знищення якомога більшої кількості техніки, сили, засобів противника. Це вже виконано контингентом, який обороняв і продовжує обороняти Авдіївку, на відмінно", - зазначив експерт.

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Водночас він звернув увагу на те, що ситуація в Авдіївці стрімко погіршується.

Співрозмовник вважає, що навіть незважаючи на перекидання туди бійців третьої окремої штурмової бригади, бійці ЗСУ все одно рано чи пізно будуть змушені вийти з міста.

При цьому він упевнений у необхідності не дати окупантам розвинути темп наступальної операції. ЗСУ це теж зробили, тому що ворог "таки серйозно спіткнувся об Авдіївку".

Мусієнко додав, що українським силам в Авдіївці вдалося витягнути на себе велику кількість російських резервів, які ворог міг використати і на інших напрямках.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ситуація в Авдіївці

Раніше повідомлялося про те, що в Авдіївці українські підрозділи частково відходять на більш вигідні позиції. Евакуація і постачання Авдіївки ускладнене, але задіяна запасна логістична артерія, яка була підготовлена заздалегідь.

Як повідомлялося раніше, в Авдіївці ситуація критична, ЗСУ протистоять семи бригадам окупантів. Двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичної поразки. При цьому противник підтягує все нові й нові сили.

Нагадаємо, командир з Азова назвав помилку України і пояснив, як відбитися від окупантів в Авдіївці. Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що важлива не кількість зброї і техніки, а те, як вона використовується.

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