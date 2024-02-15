В Авдіївці українські підрозділи частково відходять на вигідніші позиції – ЗСУ

Українські воїни частково відходять на вигідніші позиції в Авдіївці Донецької області.
Про це заявив речник Сил оборони таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. Він зазначив, що на момент заходу 3-ї штурмової до міста там не залишилося жодної цілої підготовленої позиції.
"Що стосується безпосередньо Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною, і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції і подекуди відбивання позицій. То ключове повідомлення щодо цього: евакуація та постачання в Авдіївку ускладнене, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно", – зазначив Лиховій.відео дня
Також він закликав не вірити російській пропаганді і запевнив, що кожен український підрозділ в Авдіївці знає свій маневр і має свої завдання.
"Кожен підрозділ знає свій маневр, у кожного є своя задача, видно загальну картину подій, яка складається, передбачено запасні варіанти розвитку подій", – зазначив речник.
Дивіться відео з коментарем речника Сил оборони таврійського напрямку Дмитра Лиховія про ситуацію в Авдіївці:
Ситуація в Авдіївці
Раніше експерт зробив несподівану заяву про резерви ЗСУ. Ситуація в Авдіївці дещо краща, ніж зазвичай про неї розповідають окремі джерела, заявив Іван Киричевський.
Також раніше повідомлялося, що в Авдіївці ситуація критична, ЗСУ протистоять семи бригадам окупантів. Двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. При цьому противник підтягує все нові й нові сили.
Нагадаємо, командир Азова назвав помилку України й пояснив, як відбитися від окупантів в Авдіївці. Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що важлива не кількість зброї й техніки, а те, як вона використовується.
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