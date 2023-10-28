'Хочуть захопити усі райони двох областей': майор ЗСУ розкрив плани Росії до 1 січня

Генеральний штаб теж проводить свої розрахунки і планує наступальні дії. Подальші перспективи залежать від того, хто краще підготується, вважає Гетьман.

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Гетьман розповів про плани окупантів до 2024 року / колаж: Главред, фото: 95 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

В інтерв'ю Главреду ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман розповів, чи чекають наземні операції як зі сторони ЗСУ, так і з боку військ РФ. Також експерт спрогнозував, чи РФ застосовуватиме тактику енергетичного терору.

"Ми будемо завдавати ударів по їхніх, у том числі, енергетичних об'єктах. Це треба обов'язково робити, тому що дії росіян ускладнюють нам життя в середині країни. Вони шкодять не лише цивільному населенню, але й структурам, пов'язаним із військовими справами. Наприклад, росіяни можуть нанести удар по цивільному об'єкту - швейній майстерні, яка шиє однострій. Без світла робота підприємства зупиняється. І таких цивільних об'єктів багато. Тому ми будемо бити у відповідь по російських територіях, у тому числі і по околицях Москви, як казав пан Данілов", - пояснив майор ЗСУ.

Гетьман додав, що до наступальних дій взимку вдаватимуться обидві сторони. Росіяни спробують наступати, тому що в них є завдання - до 1 січня 2024 року захопити усі райони Донецької та Луганської областей.

"Думаю, наш Генеральний штаб теж проводить свої розрахунки і планує наступальні дії. Подальші перспективи залежать від того, хто краще підготується, у кого буде більш сучасна тактика, і якій зі сторін вдасться зосередити на певних ділянках більше своїх сил і засобів. На жаль, війна не закінчиться ані цього, ані наступного року", - зазначив він.

Дивіться відео, у якому Олексій Гетьман розповів про загрози нових наступів Росії:

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що Росія штурмує позиції ЗСУ під Мар'їнкою та Авдіївкою. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону.

У ЗСУ розповіли, що відбувається на лівобережжі Херсонщини. ЗСУ відсувають лінію артилерії: знищують вогневі позиції та спостережні пункти, які окупанти намагаються розгортати на островах.

Десантники ЗСУ націлилися на звільнення великого міста і назвали напрямок. Один з розвідників ЗСУ каже, що не впевнений в тому, чи вдасться звільнити Бахмут до кінця зими, проте каже, що "ресурси є".

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