УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Війська РФ намагаються оточити Авдіївку, ЗСУ просуваються під Бахмутом - Генштаб

Андрій Ганчук
29 жовтня 2023, 08:35
Армія України штурмує позиції російських окупантів на Бахмутському напрямку південніше Бахмута і закріплюється на нових позиціях, розповіли у Генштабі.
ЗСУ, війська РФ
ЗСУ відбили атаки російських окупантів у районі Авдіївки та на інших ділянках фронту - Генштаб / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53-тя ОМБр (ілюстративне фото)

Окупаційні війська агресора Росії, як і раніше, намагаються оточити Авдіївку Донецької області, але безуспішно – армія України відбиває атаки. ЗСУ просунулися південніше Бахмута і закріплюються на нових позиціях. Українські війська рухаються на Мелітопольському напрямку і виснажують російські сили. Про це заявили в Генеральному штабі.

У зведенні Генштабу на ранок, 29 жовтня, йдеться про те, що ворожі війська не залишають спроб оточити Авдіївку, проте ЗСУ відбивають атаки.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного Донецької області, де силами оборони відбито понад 15 атак ворога", - зазначено в повідомленні.

відео дня

На Мар'їнському напрямку російські окупанти проводили штурми у районах Мариньки та Новомихайлівки Донецької області. Відбито понад 20 атак росіян.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили всі атаки окупантів поблизу Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався повернути позиції в районі на захід від Вербового Запорізької області, але безуспішно.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку атакують як ЗСУ, так і війська РФ. Українські сили оборони просунулися південніше Бахмута і закріплюються на нових рубежах.

"На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі Хромового Донецької області. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили понад 10 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказали у Генштабі.

Мелітопольський напрямок

На Мелітопольському напрямку підрозділи сил оборони України проводять наступальні операції. Вони завдають окупантам втрати у силах і засобах і виснажують росіян по всій лінії фронту.

Ситуація в Авдіївці

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ знищили бригаду окупантів під час боїв за Авдіївку. Окупанти декілька разів намагалися оточити місто, проте українські війська відбивали всі атаки.

ЗСУ "поклали" близько 4 тисяч окупантів під час наступу на Авдіївку, сказав міністр оборони України Рустем Умеров. Такі дані були наведені 28 жовтня.

Росія зазнала найбільших втрат за 2023 рік під час нових боїв за Авдіївку, вважають у розвідці Британії. Згідно з висновком аналітиків, Москва змушує окупантів захоплювати нові території, але вони не можуть досягти оперативного просування.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Авдіївка ЗСУ Бахмут війська Росії війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Перетнули червоні лінії": Іран пригрозив Ізраїлю війною

"Перетнули червоні лінії": Іран пригрозив Ізраїлю війною

10:28 Світ
"Тут без варіантів": у Повітряних силах сказали, чи готова Україна до потужних атак РФ

"Тут без варіантів": у Повітряних силах сказали, чи готова Україна до потужних атак РФ

10:17 Україна
Україна перекриє Росії транзит газу до Європи: у Нафтогазі назвали терміни

Україна перекриє Росії транзит газу до Європи: у Нафтогазі назвали терміни

09:28 Гроші
Всі головні новини

Останні новини

10:28

"Перетнули червоні лінії": Іран пригрозив Ізраїлю війною

10:24

Фінансовий гороскоп на тиждень з 30 жовтня до 5 листопада: кому з неба впадуть гроші

10:17

"Тут без варіантів": у Повітряних силах сказали, чи готова Україна до потужних атак РФ

09:49

У Краснодарському краї РФ дрон атакував нафтопереробний заводВідео

09:40

Церковне свято 30 жовтня: що не можна робити на Зіновія і Зіновію

Війна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – ГетьманВійна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – Гетьман
09:28

Україна перекриє Росії транзит газу до Європи: у Нафтогазі назвали терміни

09:27

Як за 3 хвилини зрозуміти, що куряче яйце зіпсувалося

09:09

В Авдіївці настільки потужних атак за 9 років не булоПогляд

08:52

РФ вночі вдарила по Україні БПЛА, ракетою і авіабомбами: у ЗСУ розповіли про наслідки

Реклама
08:35

Війська РФ намагаються оточити Авдіївку, ЗСУ просуваються під Бахмутом - Генштаб

07:40

"Изделие-53": війська РФ почали застосовувати оновлений дрон-камікадзе - ISW

07:11

Помер актор Меттью Перрі, зірка серіалу "Друзі"

06:49

Чи чекати Третьої світовоїПогляд

06:30

Що надіти 29 жовтня, щоб успіх переслідував весь рік: прикмети і заборони дня

05:00

Що робити, якщо продувають пластикові вікна: спосіб, про який мало хто знає

04:20

"Змінить дуже багато": соціолог пояснив, як смерть Путіна вплине на продовження війни

03:10

Чутки про смерть Путіна, як відповідь ВашингтонуПогляд

02:55

Чим відрізняється морська харчова сіль від звичайної: про це мало хто навіть здогадувався

02:14

"Не може тривати довго": Ейдман спрогнозував, чи будуть в РФ приховувати смерть Путіна

01:35

Майор ЗСУ розповів, де росіяни можуть наступати напередодні перевиборів ПутінаВідео

Реклама
28 жовтня, субота
23:47

Підривають себе гранатами: полонений росіянин розповів, як загарбники бояться ЗСУ

23:05

РФ стягнула резерви на два напрямки: офіцер ЗСУ попередив про загрозу штурму

22:39

Балачки про контрнаступ зіграли проти насПогляд

22:29

"Ми точно не підемо на Мінськ-3": Ягун розповів, чи дасть Захід виграти війну УкраїніВідео

22:17

​Замість звичайного Оселедця під шубою, приготуйте цю закуску: рецепт просто космічнийВідео

21:50

Скандальний таксист накинувся на "хейтерів" і записав дивне відео українськоюВідео

21:11

Як в ніч на 29 жовтня залучити велику удачу: прикмети під час переведення годинників

21:04

Цвіль і бруд розчинятися на очах: як почистити резинку в пральній машині, 3 народні способи

20:43

"Втрати ворога зростають": генерал ЗСУ назвав напрямок наступу Сили оборони

20:17

"Захід виростив монстра": Лавров зробив очманілу заяву про Зеленського

19:55

Спалювали окупантів разом з технікою: ЗСУ вийшли на нові рубежі під Лиманом

19:30

Штормовий вітер та підтоплення: в Україні бушуватиме негода

18:47

"Прибрати Путіна дуже просто": генерал СБУ Ягун пояснив, в чому проблема КремляВідео

18:43

"Перед Кремлем стоїть примітивне завдання": Подоляк розповів, чого добивається РФ

17:57

Чому у котів сухий ніс: як зрозуміти, що у тварини температура

17:54

РФ стягнула 100-тисячні резерви й націлилася на захоплення ключового міста України

17:54

Хто стане біля керма Росії, якщо Путіна не буде: експерт назвав наступника

17:15

Божевільна головоломка для справжніх геніїв: треба за 30 секунд знайти 5 кішок

17:04

У Литві висміяли Захарову з її погрозами та натякнули на трибунал для Путіна

16:12

Поразка у війні і крах режиму Путіна: Ейдман зробив прогноз

Реклама
16:01

Зрадниця MARUV заспівала колискову українською мовою

15:54

"Ми не можемо більше чекати": прем'єр Болгарії жорстко проїхався по Угорщині та Сербії

15:53

Любовний гороскоп на тиждень 30 жовтня - 5 листопада: Раку - порада, Льву - проблеми

15:51

Окупанти заходять з флангів: Авдіївка опинилася під загрозою оточення — Bild

15:11

"Союзник" РФ та країна ОДКБ бере участь у перемовинах щодо формули Зеленського

14:48

"Відчують блекаут": Жданов розповів про жорсткі атаки по енергосистемі Росії

14:45

Потужний удар ЗСУ: на півдні "покришили" півтисячі окупантів разом з технікою

14:42

У боях за Україну загинув музикант відомого українського рок-гурту

14:40

Гороскоп Таро на тиждень 30 жовтня - 5 листопада: Стрільцю - труднощі, Раку - помилки

14:09

В Україні через негоду в половині областей проблеми зі світлом - подробиці

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти