Війська РФ намагаються оточити Авдіївку, ЗСУ просуваються під Бахмутом - Генштаб

Армія України штурмує позиції російських окупантів на Бахмутському напрямку південніше Бахмута і закріплюється на нових позиціях, розповіли у Генштабі.

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ЗСУ відбили атаки російських окупантів у районі Авдіївки та на інших ділянках фронту - Генштаб / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 53-тя ОМБр (ілюстративне фото)

Окупаційні війська агресора Росії, як і раніше, намагаються оточити Авдіївку Донецької області, але безуспішно – армія України відбиває атаки. ЗСУ просунулися південніше Бахмута і закріплюються на нових позиціях. Українські війська рухаються на Мелітопольському напрямку і виснажують російські сили. Про це заявили в Генеральному штабі.

У зведенні Генштабу на ранок, 29 жовтня, йдеться про те, що ворожі війська не залишають спроб оточити Авдіївку, проте ЗСУ відбивають атаки.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного Донецької області, де силами оборони відбито понад 15 атак ворога", - зазначено в повідомленні. відео дня

На Мар'їнському напрямку російські окупанти проводили штурми у районах Мариньки та Новомихайлівки Донецької області. Відбито понад 20 атак росіян.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили всі атаки окупантів поблизу Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався повернути позиції в районі на захід від Вербового Запорізької області, але безуспішно.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку атакують як ЗСУ, так і війська РФ. Українські сили оборони просунулися південніше Бахмута і закріплюються на нових рубежах.

"На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі Хромового Донецької області. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили понад 10 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказали у Генштабі.

Мелітопольський напрямок

На Мелітопольському напрямку підрозділи сил оборони України проводять наступальні операції. Вони завдають окупантам втрати у силах і засобах і виснажують росіян по всій лінії фронту.

Ситуація в Авдіївці

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ знищили бригаду окупантів під час боїв за Авдіївку. Окупанти декілька разів намагалися оточити місто, проте українські війська відбивали всі атаки.

ЗСУ "поклали" близько 4 тисяч окупантів під час наступу на Авдіївку, сказав міністр оборони України Рустем Умеров. Такі дані були наведені 28 жовтня.

Росія зазнала найбільших втрат за 2023 рік під час нових боїв за Авдіївку, вважають у розвідці Британії. Згідно з висновком аналітиків, Москва змушує окупантів захоплювати нові території, але вони не можуть досягти оперативного просування.

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