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Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили їхні плани

Андрій Ганчук
27 жовтня 2023, 20:42
Окупанти Росії розуміють, що від Вугледара до Волновахи, їхнього важливого вузла логістики, лише 30 кілометрів, сказав військовослужбовець Олександр Войтко.
Вугледар, ВСУ
Ворог розуміє, що від Вугледара до Волновахи 30 км - військовослужбовець ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 53-тя ОМБр, DeepState

Окупаційні війська агресора Росії намагаються оточити Вугледар Донецької області і змусити сили оборони України відступити. Йдуть важкі бої на південь від міста. Про це заявив український військовослужбовець Олександр Войтко.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що ворожі сили атакують українські позиції в Вугледарі, щоб оточити місто і змусити ЗСУ відступити. Місто є важливим плацдармом, і армія його утримує.

"Ворог розуміє, що від Вугледара до Волновахи 30 км. Волноваха є зараз важливим логістичним вузлом для росіян, тому вони намагаються оточити цей плацдарм", - пояснив ситуацію військовий.

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За його словами, найважчі бої йдуть на південь від міста.

"Окупанти останнім часом намагалися просуватися на північний схід. Оскільки з півдня у них не виходить підібратися до Вугледара, вони спробували просуватися в бік Новомихайлівки, але і там зазнали значних втрат, якихось великих просувань у них немає",-сказав Войтко.

Також він акцентував увагу на тому, що російські підрозділи активізувалися в напрямку Великої Новосілки.

"Підрозділи ЗСУ намагаються вчиняти дії, що дозволяють просуватися на південь, завдають вогневої поразки по російських окупантах у Притулковому, в Завітному Бажанні, в Новодонецькому", - додав Войтко.

Крім того, він порівняв ситуацію з Авдіївкою і уточнив, що перша фаза боїв схожа на події біля "воріт у Донецьк".

"Перша фаза цих боїв схожа. Масований штурм був на Вугледарі, і зараз ми його бачили. Але на Вугледарі, хоч ситуація була складна, але легше було тим, що не спостерігалося просування ворога з флангів", - підкреслив Олександр Войтко.

Ситуація в районі Авдіївки

Росія несе великі втрати біля Авдіївки, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. На думку фахівців, така шкода напевно підірве наступальні здібності окупантів у довгостроковій перспективі.

ЗСУ треба протриматися в Авдіївці декілька тижнів, вважає військовий експерт Роман Світан. На його думку, незважаючи на важку ситуацію, у військ РФ мало шансів захопити місто.

РФ отримала по зубах у Авдіївки, ЗСУ знищили бригаду окупантів - розповів президент Володимир Зеленський. Гарант сказав, що російські війська вже декілька разів намагалися оточити місто, але не змогли цього зробити.

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ЗСУ Вугледар війська Росії війна Росії та України
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