"Витримували пряме попадання ракет": експерт назвав найбезпечніші місця під час землетрусу

Віктор Лещинський пояснив українцям, як врятувати своє життя під час землетрусу.

Віктор Лещинський, землетрус у Туреччині / Главред, скріншот

Під час землетрусу верхні поверхи є найбільш небезпечними. Експерт будівельної галузі, президент Національного експертно-будівельного Альянсу України та групи компаній Win Еxperts Віктор Лещинський попередив, що в момент НП там краще не знаходиться.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що монолітно-каркасний будинок ніяк не може зруйнуватися вщент, бо має жорстку основу, каркас. До того ж весь будинок вилитий як одна повноцінна конструкція.

"Адже навіть пряме попадання ракет в такі будинки довело, що руйнується тільки частина певної колони або стіни, але в цілому весь будинок залишається неушкодженим. Така конструкція "скластися" взагалі не може", - пояснив експерт.

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Також Лещинський підкреслив, що панельні будинки найуразливіші під час землетрусу.

"Що стосується багатоповерхових панельних будинків, особливо старих, то під час потужного землетрусу і великих коливань він "складеться" першим, тому що і підземні поштовхи, і втома металу, що скріплює панелі, зіграють свою фатальну роль", - попередив експерт.

Однак Лещинський нагадав, що під час землетрусу головним залишається правило безпеки, що полягає в необхідності покинути будь-яку будівлю.

"Але якщо конструкція будинку стійка до руйнувань, в такому будинку можна залишатися. Якщо ж будівля має певні зауваження, то, звичайно, в ньому або поблизу нього краще не перебувати", - підсумував експерт.

Землетрус в Україні

У ніч на 27 лютого в Україні зафіксували землетрус, яке сталося о 03: 15 в районі селища Велика Добронь, що за 19 кілометрів на захід від Мукачева Закарпатської області. Землетрус стався на глибині близько 2 кілометрів, магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера.

За словами сейсмолога, цей землетрус можна описати, ніби поруч з будинком проїжджає важка техніка. Через нічний інцидент в будинках місцевих жителів було помічено слабке хитання люстр на стелі.

Директор Інституту геофізики НАН України Олександр Кедзера заявив, що у Києві може статися землетрус магнітудою більше 7 балів.

"У Києві максимальні землетруси на ґрунті третьої категорії сейсмічної властивості були і виявлялися як семибальні", - заявив Олександр Кендзьора.

Також він стверджував, що в Україні можуть бути землетруси з інтенсивністю навіть 8 балів. Вони можуть бути зафіксовані на південному заході Одеської області.

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