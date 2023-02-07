"Будинок трусило, як коробку, пішли тріщини": українка розповіла, як пережила землетрус в Туреччині

Жінка посеред ночі вискочила на вулицю разом з сусідами. Люди в паніці вибігали з будинків, навіть не встигнувши захопити свої речі.

Землетрус в Туреччині 6 лютого став найпотужнішим з 1939 року/ скрін The Project

Українка Марія, яка пережила сильний землетрус в Туреччині, розповіла про трагічний день. Жінка живе і працює у турецькому місті Газіантеп, яке стало одним із епіцентрів землетрусу.

За її словами, перші поштовхи вона почула серед ночі. О 04:00 жінка прокинулася від того, що квартира "ходила ходуном". Про це вона розповіла журналістам ВВС.

"На секунду в мене був флешбек, що я в Україні й це обстріли. Буквально за секунду я зрозуміла, що це землетрус", – розповіла українка.

Жінка одразу схопила куртку і взуття, розбудила сусідів з цокольного поверху і вони разом вибігли на вулицю. Марія зазначає, що знає, як поводитися у таких ситуаціях, тому що їм на роботі постійно проводять тренінги на цю тему. Основне в такій ситуації – вийти з будівлі на відкриту місцевість.

На вулиці Марія побачила багато людей, які вибігали з сусідніх будинків. Усі були в паніці. люди, у яких були автомобілі, намагалися від’їхати кудись подалі. Її знайома вивезла дітей на авто просто у відкрите поле.

Жінка згадує, що її будинок "трусило, як коробку з цукерками". Помешкання жінки вціліло, лише пішли тріщини по стінах.

Сильних поштовхів було два. Був ще третій, але слабший. Між ними, поки було затишшя, Марія встигла заскочити у квартиру, щоб взяти мобільний телефон і документи.

"Усі люди стояли в парку біля нас. Через три години ми повернулися в будинок, тому що змерзли і промокли. Вже не було подальших повідомлень про небезпеку в інтернеті та через смс-розсилку", – розповідає жінка.

В Туреччині землетруси не є рідкістю, адже країна розташована в одній із найактивніших сейсмонебезпечних зон у світі.

Українка розповідає, що за час свого перебування в Туреччині вона вже пережила кілька землетрусів, проте усі попередні були незначні.

Під час землетрусів 6 лютого завалився будинок біля її роботи, зазначає жінка. Також про зруйновані будинки розповідали її знайомі.

У помешканні українки зараз є газ і вода, але відсутнє електропостачання.

Землетрус у Туреччині 6 лютого

Нагадаємо, вранці 6 лютого в Туреччині сталася серія потужних землетрусів. Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року.

Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.

Кількість загиблих в результаті землетрусу, який стався на півдні Туреччини і в сусідній Сирії, перевищило 5 тисяч осіб. Оскільки рятувальники продовжують розкопувати уламки зруйнованих будівель у пошуках тих, хто вижив, кількість жертв може збільшитися.

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