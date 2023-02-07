glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Будинок трусило, як коробку, пішли тріщини": українка розповіла, як пережила землетрус в Туреччині

7 лютого 2023, 15:21
Жінка посеред ночі вискочила на вулицю разом з сусідами. Люди в паніці вибігали з будинків, навіть не встигнувши захопити свої речі.
Землетрясение в Турции
Землетрус в Туреччині 6 лютого став найпотужнішим з 1939 року/ скрін The Project

Українка Марія, яка пережила сильний землетрус в Туреччині, розповіла про трагічний день. Жінка живе і працює у турецькому місті Газіантеп, яке стало одним із епіцентрів землетрусу.

За її словами, перші поштовхи вона почула серед ночі. О 04:00 жінка прокинулася від того, що квартира "ходила ходуном". Про це вона розповіла журналістам ВВС.

"На секунду в мене був флешбек, що я в Україні й це обстріли. Буквально за секунду я зрозуміла, що це землетрус", – розповіла українка.

Жінка одразу схопила куртку і взуття, розбудила сусідів з цокольного поверху і вони разом вибігли на вулицю. Марія зазначає, що знає, як поводитися у таких ситуаціях, тому що їм на роботі постійно проводять тренінги на цю тему. Основне в такій ситуації – вийти з будівлі на відкриту місцевість.

На вулиці Марія побачила багато людей, які вибігали з сусідніх будинків. Усі були в паніці. люди, у яких були автомобілі, намагалися від’їхати кудись подалі. Її знайома вивезла дітей на авто просто у відкрите поле.

Жінка згадує, що її будинок "трусило, як коробку з цукерками". Помешкання жінки вціліло, лише пішли тріщини по стінах.

Сильних поштовхів було два. Був ще третій, але слабший. Між ними, поки було затишшя, Марія встигла заскочити у квартиру, щоб взяти мобільний телефон і документи.

"Усі люди стояли в парку біля нас. Через три години ми повернулися в будинок, тому що змерзли і промокли. Вже не було подальших повідомлень про небезпеку в інтернеті та через смс-розсилку", – розповідає жінка.

В Туреччині землетруси не є рідкістю, адже країна розташована в одній із найактивніших сейсмонебезпечних зон у світі.

Українка розповідає, що за час свого перебування в Туреччині вона вже пережила кілька землетрусів, проте усі попередні були незначні.

Під час землетрусів 6 лютого завалився будинок біля її роботи, зазначає жінка. Також про зруйновані будинки розповідали її знайомі.

У помешканні українки зараз є газ і вода, але відсутнє електропостачання.

Землетрус у Туреччині 6 лютого

Нагадаємо, вранці 6 лютого в Туреччині сталася серія потужних землетрусів. Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року.

Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.

Кількість загиблих в результаті землетрусу, який стався на півдні Туреччини і в сусідній Сирії, перевищило 5 тисяч осіб. Оскільки рятувальники продовжують розкопувати уламки зруйнованих будівель у пошуках тих, хто вижив, кількість жертв може збільшитися.

Читайте також:

Туреччина новини Туреччини
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:26

Не зіпсують страву та настрій: як вибрати яйця в супермаркеті

16:26

Як очистити варену картоплю від шкірки за 1 секунду: дивовижний трюк, який зекономить часВідео

16:04

У Маріуполі прогриміли потужні вибухи у місці скупчення техніки РФ: окупанти з переляку підняли авіаціюВідео

16:01

"Перемога не лежить у нашій кишені": Данілов розповів про плани РФ до річниці вторгнення

15:57

Заворотнюк, що втекла з РФ, посварилася з фігуристом ЧернишовимВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:40

Який горщик для орхідеї найкращий - пластиковий, скляний або глиняний

15:34

Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий мікроавтобус Volkswagen

15:22

Чому 8 лютого не можна відкривати вікна в будинку: прикмети і що не можна робитиВідео

15:21

"Будинок трусило, як коробку, пішли тріщини": українка розповіла, як пережила землетрус в ТуреччиніВідео

Реклама
15:13

Переполох у РФ: росіян відловлюють за пісні СердючкиВідео

15:08

Чому в СРСР масово робили голубники, а зараз їх можна порахувати на пальцяхВідео

15:07

Анна Богдан засвітила свої млосні принади крупним планом топлес

14:50

"Україна - не Корея": Данілов відповів божевільному Медведєву, що пророкує Україні корейський "сценарій"Відео

14:50

Старезний і опухлий Міхалков виліз на сцену в РФВідео

14:35

1+1 media спільно з WAW та МКІП запускають масштабний проєкт "Плюсуй українську"

14:19

"Тримайте при собі документи і ліки": астролог зробила страшний прогноз через "безчинства" УранаВідео

14:07

У небі над Бахмутом збили російський штурмовик Су-25 за $11 млнВідео

13:51

Колишня товстушка Ребел Вілсон вперше показала обличчя доньки від сурогатної матері крупним планом

13:44

Що буде за ухилення від мобілізації в Україні і які існують види покарань

13:35

Україна має зброю для ударів по цілях на території Росії - ДаніловВідео

Реклама
13:27

Коли можна пересаджувати кімнатні рослини - найкращі та найгірші дні

13:19

Пшоняна каша, від якої неможливо відірватися: 3 способи, як позбутися від гіркоти

13:14

Що можна додати в каву для смаку: дивовижна і несподівана відповідьВідео

13:00

Гороскоп на завтра 8 лютого 2023: Тельцям - плани, Ракам - несподіваний дохід

12:52

Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 5 тисяч осібВідео

12:46

Злата Огневич повигиналася на камеру в прозорих брюках і з "кошлатими" грудьми

12:22

В Україні продовжили на 90 днів мобілізацію та воєнний станВідео

12:02

ППО не допоможе: Україна може завдавати ударів вглиб РФ - експертВідео

11:51

Рада призначила Клименка новим міністром внутрішніх справ УкраїниВідео

11:43

Василь Малюк призначений новим керівником Служби безпеки УкраїниВідео

11:34

Тотальне безгрошів'я ходить по п'ятах: жіночі імена, які несуть в собі карму бідностіВідео

11:09

Компанії дружини Медведчука перераховували мільйони Росгвардії та МВС РФ в анексованому Криму

10:59

Чому кішки постійно сплять і чи потрібно з цим боротисяВідео

10:57

Російському фігуристу ампутували частини обох нігВідео

10:55

Росія провалить окупацію Донецької області: у розвідці Британії пояснили причиниВідео

10:36

Вони ніколи не кинуть в біді: топ-3 найвідданіших знаків Зодіаку

10:36

Потужний землетрус сколихнув Росію слідом за ТуреччиноюВідео

10:27

"Міністр оборони працює, поки він працює": Данілов висловився про чутки щодо відставки Резнікова

10:20

Пішли в покої: в Таїланді застукали Кіркорова з чоловікомВідео

10:16

Готуємо печінку, яка розтане в роті: 3 секрети обсмаження субпродукту від досвідчених кулінарів

Реклама
10:00

Доровський Олександр Вікторович досьє

09:46

Росія буде атакувати до 24 лютого, Путін наказав захопити весь Донбас - ДаніловВідео

09:23

Довоєнного долара в Україні вже не буде ніколи: у Раді розповіли про майбутнє курсуВідео

08:52

Лукашенко відмовився допомагати Путіну в новому вторгненні в Україну з боку Білорусі - ЗМІ

08:41

Обличчя набрякло, 15 років на таблетках: з'ясувалися подробиці про хворобу КадироваВідео

08:40

Росія та Іран через неефективні санкції Заходу заволоділи запчастинами для дронів із США - ISWВідео

08:22

Україна поверне всі свої території раніше, ніж Росія почне виробляти "шахеди"Погляд

07:50

Генерал командував мобілізованими з Татарстану: ЗСУ ліквідували високопоставленого окупанта

07:34

Байден зробив дивну заяву щодо небажання постачати Україні винищувачі F-16Відео

07:19

Землетруси в Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 4,3 тисячі осібВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти