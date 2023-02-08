Руйнівний землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв різко зросла

Кількість загиблих в результаті землетрусу в Туреччині і Сирії вже перевищила 7 тисяч осіб.

У Туреччині і Сирії зросла кількість жертв в результаті землетрусу / Sabah.co.tr

У Туреччині та Сирії стався потужний землетрус, який зруйнував величезну кількість будинків і забрав життя тисяч людей. Рятувальники досі продовжують розбирати завали, там все ще знаходяться люди. Про це повідомляє The Guardian.

За даними видання, кількість загиблих у цих країнах вже досягла 7266 осіб.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджі заявив, що в його країні землетрус забрав життя 5434 осіб. У свою чергу в Сирії загинули 1832 людини.

Наслідки землетрусу в Сирії та Туреччині

Вранці 6 лютого в Туреччині пройшла серія потужних землетрусів. Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим у Туреччині з 1939 року. Тоді загинули майже 33 тис.осіб, близько 100 тис. постраждали.

Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан. Загалом зруйновано 20-50% будівель.

Рятувальники продовжують розкопувати уламки зруйнованих будівель у пошуках тих, хто вижив, кількість жертв може збільшитися.

В результаті землетрусів обвалилося 5 775 будівель.

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