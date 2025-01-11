Американський президент назвав умову, за якої Україна має можливість перемогти країну-агресорку Росію.

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Байден оцінив шанси України на перемогу у війні з РФ/ колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, скріншот: відео

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Байден оцінив шанси України на перемогу у війні з Росією

За його словами, Україна має шанс перемогти РФ

Для цього важлива подальша міжнародна підтримка

Україна має шанс перемогти країну-агресорку Росію у війні, за умови продовження міжнародної підтримки, а також стійкості українського народу.

Про це заявив чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час спілкування з журналістами у Білому домі після тривалої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Зеленський та Байден під час розмови обговорили питання санкцій проти Росії, ситуацію на полі бою, стан української ППО і пожежі в Каліфорнії.

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У своїй промові про стан економіки Байден поділився деталями цієї бесіди. Він наголосив на непохитній підтримці України з боку США.

Також Байден оцінив шанси України на перемогу у війні. Він наголосив на важливості міжнародної допомоги і мужності українського народу і зазначив, що реальний шанс Україні на перемогу також може забезпечити єдність Західної Європи в підтримці українців.

"Ціна війни для Росії – неймовірно висока. Понад 600 000 загиблих та поранених військових. Північні корейці, яких росіяни привезли на війну, також мають високі показники смертності", – сказав Байден.

Він зазначив, що зробив усе можливе для підтримки України. Також він висловив упевненість, що США продовжать підтримувати Україну, навіть якщо адміністрація Трампа буде чинити опір, адже в Конгресі є двопартійна підтримка цього питання.

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що армія РФ та КНДР потопає у втратах. Жодного військового успіху Росії так і не вдалося домогтися, розповів полковник. ЗСУ здійснили тактичну операцію на території Курської області РФ, яка переросла у стратегічний успіх, показавши слабкість російського режиму.

Як повідомляв раніше Главред, переговори України і РФ не призведуть до миру – в ISW назвали головну перепону. Жодні перемовини не можуть стати запорукою миру з вимогами російського диктатора Володимира Путіна, наголосили аналітики.

Нагадаємо, уламки пошкодили будинки у 7 областях – РФ запустила по Україні 74 дрони. У Повітряних силах розповіли про наслідки нічного ворожого удару окупантів по Україні.

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