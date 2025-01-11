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Байден оцінив шанси України на перемогу у війні з РФ

Альона Вороніна
11 січня 2025, 11:18
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Американський президент назвав умову, за якої Україна має можливість перемогти країну-агресорку Росію.
Байден оцінив шанси України на перемогу у війні з РФ
Байден оцінив шанси України на перемогу у війні з РФ/ колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, скріншот: відео

Коротко:

  • Байден оцінив шанси України на перемогу у війні з Росією
  • За його словами, Україна має шанс перемогти РФ
  • Для цього важлива подальша міжнародна підтримка

Україна має шанс перемогти країну-агресорку Росію у війні, за умови продовження міжнародної підтримки, а також стійкості українського народу.

Про це заявив чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час спілкування з журналістами у Білому домі після тривалої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Зеленський та Байден під час розмови обговорили питання санкцій проти Росії, ситуацію на полі бою, стан української ППО і пожежі в Каліфорнії.

відео дня

У своїй промові про стан економіки Байден поділився деталями цієї бесіди. Він наголосив на непохитній підтримці України з боку США.

Також Байден оцінив шанси України на перемогу у війні. Він наголосив на важливості міжнародної допомоги і мужності українського народу і зазначив, що реальний шанс Україні на перемогу також може забезпечити єдність Західної Європи в підтримці українців.

"Ціна війни для Росії – неймовірно висока. Понад 600 000 загиблих та поранених військових. Північні корейці, яких росіяни привезли на війну, також мають високі показники смертності", – сказав Байден.

Він зазначив, що зробив усе можливе для підтримки України. Також він висловив упевненість, що США продовжать підтримувати Україну, навіть якщо адміністрація Трампа буде чинити опір, адже в Конгресі є двопартійна підтримка цього питання.

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