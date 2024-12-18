Можливе онлайн-голосування: Україна готується до післявоєнних виборів - Politico

Зміни до виборчого законодавства мають бути ухвалені щонайменше за рік до дати наступних виборів.

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Вибори в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Ключові тези:

Україна готується до виборів після закінчення війни

Чиновники вивчають різні європейські моделі виборів

Головною проблемою залишиться надання можливості голосувати усім громадянам

Україна вивчає європейські моделі виборчого права, включно з електронним голосуванням, з метою проведення виборів незабаром після закінчення війни з Росією. Про це пише Politico.

Зазначається, що навіть після закінчення війни однією з ключових проблем залишиться надання можливості голосувати громадянам, розкиданим по всьому світу, зокрема й на окупованій території України.

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"Наразі у нас величезна проблема з реєстром виборців, тому що люди виїхали (за кордон, - ред.). За різними оцінками, тільки внутрішньо переміщених осіб - 6,5 млн осіб", - сказала Олена Шуляк, голова Комітету з організації державної влади у ВР.

За її словами, українські чиновники вивчають різні європейські моделі виборів, щоб знайти спосіб провести вільні та справедливі вибори після закінчення війни.

"Нас цікавлять нюанси електронного голосування і технічна оцінка інших альтернативних варіантів голосування, зокрема з погляду безпеки ІТ", - підкреслила Шуляк.

Крім того, вона додала, що депутати також розглядають голосування поштою, особисте голосування за кордоном у день виборів, голосування за довіреністю та онлайн-голосування.

Водночас, видання нагадує, що згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії Ради Європи та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, суттєві зміни до виборчого законодавства мають бути ухвалені щонайменше за рік до дати наступних виборів в Україні.

Вибори в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, голова Офісу президента Андрій Єрмак говорив, що Україна планує негайно перейти до демократичних виборів після досягнення справедливого миру.

Видання The Economist писало, що 20 січня 2025 року, дата інавгурації Трампа, перший момент для будь-якого можливого припинення вогню і скасування військового стану, і 25 травня, найраніша дата виборів, що обговорюється.

Водночас, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Україні наразі немає жодних передумов для проведення виборів. Війна продовжується з високою інтенсивністю, а реальних намірів Росії до переговорів немає.

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