В'ятрович пояснив, навіщо демонтувати радянські пам'ятники в Україні під час війни

У центрі Києва демонтували пам'ятник під Аркою Дружби народів / Фото instagram.com/bairachnaya85

Історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович вважає, що в Україні необхідно демонтувати всі радянські пам'ятники. Особливо важливо це зробити під час війни, яку розв'язала РФ проти нашої країни.

За його словами, таким чином російський окупант, який потрапив в українське місто, почуватиметься як чужинець.

"Боротьба з пам'ятниками доцільна і актуальна. Ми повинні зробити все, що залежить від нас, щоби російський солдат, який тимчасово потрапляє на українську територію, розумів, що він тут – іноземець, чужинець, інопланетянин. Він не буде бачити ніяких знайомих пам'ятників в РФ. Він не знатиме назви цих вулиць і не зможе вимовити назви наших містечок. Це дозволить йому зрозуміти, що між Україною та Росією - прірва", сказав В'ятрович під час чату на Главреді.

"Наскільки глибока буде ця безодня, як швидко ми її створимо – це залежатиме від того, як закінчиться ця війна", - додав В'ятрович.

Нагадаємо, 14 травня Київрада ухвалила рішення про декомунізацію назви арки Дружби народів. Тепер це Арка свободи українського народу. Крім арки перейменували ще десятки пам'ятників.

У центрі Києва демонтували пам'ятник під Аркою Дружби народів, встановлений в 1981 році та який символізує возз'єднання українського та російського народів. Під час демонтажу скульптури у російського робітника відвалилася голова.

Мер міста Віталій Кличко розповів, що в столиці планують демонтувати ще близько 60 пам'ятників, барельєфів, знаків, пов'язаних з СРСР та Росією.

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