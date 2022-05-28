В'ятрович пояснив, навіщо демонтувати радянські пам'ятники в Україні під час війни

Ми повинні зробити все, щоби російський солдат, який тимчасово потрапив на українську територію, розумів, що він тут – іноземець, чужинець, інопланетянин.
Історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович вважає, що в Україні необхідно демонтувати всі радянські пам'ятники. Особливо важливо це зробити під час війни, яку розв'язала РФ проти нашої країни.
За його словами, таким чином російський окупант, який потрапив в українське місто, почуватиметься як чужинець.
"Боротьба з пам'ятниками доцільна і актуальна. Ми повинні зробити все, що залежить від нас, щоби російський солдат, який тимчасово потрапляє на українську територію, розумів, що він тут – іноземець, чужинець, інопланетянин. Він не буде бачити ніяких знайомих пам'ятників в РФ. Він не знатиме назви цих вулиць і не зможе вимовити назви наших містечок. Це дозволить йому зрозуміти, що між Україною та Росією - прірва", сказав В'ятрович під час чату на Главреді.
"Наскільки глибока буде ця безодня, як швидко ми її створимо – це залежатиме від того, як закінчиться ця війна", - додав В'ятрович.
Нагадаємо, 14 травня Київрада ухвалила рішення про декомунізацію назви арки Дружби народів. Тепер це Арка свободи українського народу. Крім арки перейменували ще десятки пам'ятників.
У центрі Києва демонтували пам'ятник під Аркою Дружби народів, встановлений в 1981 році та який символізує возз'єднання українського та російського народів. Під час демонтажу скульптури у російського робітника відвалилася голова.
Мер міста Віталій Кличко розповів, що в столиці планують демонтувати ще близько 60 пам'ятників, барельєфів, знаків, пов'язаних з СРСР та Росією.
Інші новини:
- Чому в РФ досі "маринують" Леніна і обожнюють Путіна: історик пояснив страх росіян
- Історик пояснив, чому Польща - один з найнадійніших союзників України
- "Русский мир" в Україні: В'ятрович запропонував провести кардинальне "обрізання"