Чому в РФ досі "маринують" Леніна і обожнюють Путіна: історик пояснив страх росіян

Чому росіяни досі "маринують" Леніна і обожнюють Путіна / скріншот

Для росіян Ленін - це один зі стовпів радянсько-російської та імперської ідентичності. Це людина, яка створила Радянський Союз, який виявився наймасштабнішою і впливовою формою Російської імперії за всю історію Росії.

Росіяни бояться прощатися з радянським минулим, тому що воно і зараз надихає росіян, заявив в чаті на Главреді історик і нардеп Володимир В'ятрович.

"Будь-яке засудження злочинів комуністичного минулого означатиме, що Росія стане змінюватися, і там почне проростати свобода. Це було на початку 90-х років в РФ. Власне, через згортання декомунізації і переоцінку історії почалося наростання авторитаризму, повернення авторитаризму і прихід до влади Путіна і підготовка до агресивних війн проти сусідів", - пояснив експерт.

В'ятрович також провів паралелі між нинішнім диктатором РФ і "вождем пролетаріату".

читайте такожПутін знайшов "крайнього" - мертвого Леніна"Тому ця мумія Леніна, Путін і його режим – це все ланки одного ланцюга, це надзвичайно пов'язано. Якщо ми хочемо, щоб Росія коли-небудь виникла як демократична держава, вона повинна пройти процес декомунізації, там теж повинен відбутися ленінопад, знищення мавзолеїв, мумій і т.д", - підсумував В'ятрович.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій російськими агресорами Новій Каховці (Херсонська область) на центральній площі росіяни встановлюють пам'ятник першому радянському диктатору Володимиру Леніну.

Також повідомлялося, що колишня чемпіонка України в потрійному стрибку Руслана Ціхоцька, яка проживає зараз в США, відреагувала на заяви Володимира Путіна, який назвавл Україну "творінням Леніна".

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