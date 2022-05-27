Історик пояснив, чому Польща - один з найнадійніших союзників України

В'ятрович пояснив, чому Польща - один з найнадійніших союзників України / Фото president.gov.ua, УНІАН

Польща активно допомагає Україні та стала одним з найнадійніших союзників у війні з країною-агресоркою РФ поряд з США та Великою Британією. Історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович пояснив, чому так відбувається попри те, що між українцями і поляками було чимало розбіжностей.

"Поляки прекрасно розуміють загрозу російській агресії, зокрема і для себе. Вони чудово розуміють, що українці зараз на українській землі захищають не лише себе та свою державу, а й Європу, весь вільний світ", - сказав В'ятрович під час чату на Главреді.

Ексдиректор Українського інституту національної пам'яті визнав, що в історії України та Польщі є чимало сторінок, які поділяють ці дві країни.

"Але, разом з тим, одним з ключових моментів польсько-української історії є те, що найнебезпечнішою для нас обох є Росія. І непорозуміння між нашими народами будуть використані Росією. Якщо ми об'єднуємося, то, навпаки, ми маємо можливість перемогти Росію", - сказав В'ятрович.

"Зараз ми створюємо нову історію - історію того, як ми переможемо Росію спільними зусиллями. Дуже радий, що наші польські сусіди готові брати участь у цьому", - додав він.

Як повідомляв Главред, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна навряд чи погодиться на умови миру з Росією, які передбачали б втрати територій. І якщо окремі політики на Заході вважають, що Київ можна змусити піти на такий крок, вони глибоко помиляються. Москва повинна понести покарання за вбивство росіянами українців.

Інші новини: