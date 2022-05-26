"Русский мир" в Україні: В'ятрович запропонував провести кардинальне "обрізання"

Володимир В'ятрович / Главред

Продовження функціонування УПЦ МП, а також святкування спільно з країною-агресором історичних дат говорить про те, що Верховна Рада не дозріла до кардинального розриву з "русским миром", заявив народний депутат, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць територіальної оборони Володимир В'ятрович.

"Цей парламент обирався ще в 2019 році, в зовсім іншій атмосфері – атмосфері "яка різниця" і бажанні домовлятися з Путіним. 2022 показав зовсім іншу картину. Суспільство змінилося, але парламент іноді гальмує зміни, які повинні настати" - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Нардеп вважає показовим ставлення до ініціативи групи депутатів щодо скасування 9 травня як Дня Перемоги: "Ми повинні відзначати День Перемоги над нацизмом разом з усією Європою 8 травня, а День Перемоги слід поки залишити вакантним для нашої перемоги над РФ".

Він упевнений в тому, що такий крок не розколе українське суспільство, а відколе його від російського, і цього не потрібно боятися, адже такий відкол від Росії тільки піде на користь Україні.

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Раніше В'ятрович заявив про те, що процес переходу парафій Української Православної церкви Московського патріархату в Православну церкву України повинен завершитися.

Нардеп вважає, що в оточенні президента повинні сприяти тому, щоб в Україні зникла московська церква, "яка є не стільки релігійною організацією, скільки ворожою агентурою РФ".

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