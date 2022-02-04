"Ви лякаєте людей": охоронець ТЦ в Одесі виставив за двері дівчину з ДЦП

Охоронець ТЦ в Одесі виставив за двері дівчину з ДЦП / odessa.travel, скріншот з відео

В Одесі охоронець вигнав з торгового центру дівчина з ДЦП. Вона попросила пояснити чому.

Відповідне відео опублікували в місцевому Телеграм-каналі .

"В Одесі розгорівся черговий скандал, в ТЦ Афіни на Грецькій прийшла дівчина з ДЦП і її вигнала охорона з причини, що та лякає людей", - йдеться в підписі до відео.

На опублікованих кадрах видно, як дівчина запитала охоронця, чому він вивів її з магазину. Він відповідає, що вона нібито "лякає людей". Охоронець запропонував їй прийти в магазин з батьками.

У відповідь дівчина поцікавилася, де написано, що вона повинна відвідувати магазин з батьками.

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"Розумієте, ви лякаєте людей, люди не розуміють, що ви хочете. Навіть Я не розумію, що ви хочете. Люди попросили, щоб ви не заважали", – заявив охоронець, додавши, що його попросила вивести дівчину з приміщення продавщиця.

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