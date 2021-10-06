"Відлупила дитину до інвалідності та втекла на побачення": у Рівному покарали 21-річну матір

У Рівному покарали 21-річну матір , яка побила дитину / скріншот з відео / Рівне-1

У Рівному засудили 21-річну горе-матір, яка два роки тому побила свого двомісячного сина і пішла на побачення. Як повідомляє портал "Рівне-1", дівчині винесли вирок у формі року і трьох місяці тюремного ув'язнення.

Через побої хлопчик (його звуть Микита) став інвалідом і зараз знаходиться в Рівненському реабілітаційному дитячому будинку. Він не може пересуватися і говорити. Його матір через це засудили і позбавили батьківських прав. А потенційні прийомні батьки відмовляються його всиновлювати - відразу ж після того, коли дізнаються про проблеми зі здоров'ям. Про це говорить начальниця служби у справах дітей Бабинської територіальної громади Наталія Янчук.

"Дитина повністю лежить, він не сидить не говорить", - сказала вона.

У Рівненському дитбудинку, де перебуває Микита на лікуванні, кажуть, що дитина потребує постійного дорогого медичного догляду та довгої реабілітації. Там сподіваються, що у хлопчика все ж, рано чи пізно, з'явиться прийомна сім'я.

У селі, звідки родом його біологічна мати, про інцидент говорять неохоче. Сусіди згадують лише кажуть, що у дівчини, крім Микити, є ще одна дитина, яку виховує її рідний батько.

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Нагадаємо, раніше в одному з дитячих садків в Одесі розгорівся скандал. Маленький хлопчик розповів про те, що вихователька його вдарила по голові, коли він співав під час тихої години.

Жінка за кадром уточнила у хлопчика, чи ображав його хтось у дитячому садку. У відповідь він підтвердив подію.

Крім того, малюк також показав на свою голову і обличчя, відповідаючи на питання про тілесні покарання.

"Це перший раз, коли мене вдарили", - відреагував хлопчик.