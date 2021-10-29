Всупереч недузі: зірковий вінничанин із ДЦП після сотень відмов таки знайшов роботу

Гоша досконально знає Вінницю і завжди мріяв бути логістом / ТСН

Складна форма ДЦП для багатьох звучить як вирок, але 35-річний вінничанин не дозволяє недугу зломити свій дух. Чоловік намагається бути корисним людям і після довгих років пошуків знайшов роботу. Йому відмовили десятки працедавців, але він наполегливо далі розсилав свої резюме.

Про Гошу ми розповідали кілька років тому. Тоді хлопець вразив всю країну, підкоривши Говерлу. Його виніс вгору на своїх плечах друг Євген. І Гоша зрозумів – неможливе можливе.

Але знайти роботу для людей з ДЦП в Україні важче, ніж підкорювати гори. Гоша зі своєї дівчиною Інною, яка теж страждає на цю недугу, роками шукали себе. Гоша має диплом психолога, вміє проєктувати меблі. Але написавши сотні резюме, пара отримувала одні відмови.

"Було відправлено понад 200 резюме. "Ти не впораєшся", "ми таких не беремо", "це робота з людьми", "зрозумій, вони не будуть адекватно сприймати тебе", "це позначиться на нашій репутації", – розповідає про різні відмовки роботодавців Гоша.

Зовсім іншої думки Олена Павлова - власниця соціального кафе. Коли почула про Гошу та Інну, сама запросила їх на роботу. В її закладі їжу готують лише люди з інвалідністю і тут саме шукали кур’єра на доставлення страв. "Гоша - "бог" логістики, от він потрапляє туди, куди хоче попри те, може він туди потрапити чи ні. Знаючи історію Гоші, то я розумію, якщо Гоша хоче в гору, то він і потрапить в гору", – каже жінка.

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В кафе не натішаться. Шукали одного кур’єра, а знайшли двох. На візку Гоша може заїхати лиш на перший поверх. Далі страви несе Інна.

А невдовзі, окрім гарячих обідів, пара доправлятиме ще й ексклюзивні солодощі, кажуть у кафе. Випікатиме їх Інна, яка вже давно мріяла про кар’єру кондитера. "Кекси, тортики, бісквіти, пиріжечки, все таке. Це моя мрія, я думала в мене нічого не вийде", – розповідає дівчина.

"Вона буде вчитись робити пироги. Ми зробимо все, щоб в неї були умови, де вона зможе реалізувати себе як кондитер. Я їла її солодощі, це супер мега смачно і це без високих технологій", – каже власниця кафе Олена.

Мріяли про роботу, не стільки через заробіток, як для самореалізації, зізнаються Гоша та Інна. Тепер обіцяють, крім гарячих обідів, нестимуть людям ще й свій гарний настрій.