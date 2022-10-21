"Вдаримо по ваших військових об'єктах": у ЗСУ радять армії Білорусі не потикатися в Україну

У ЗСУ жорстко попередили армію Білорусі / Thinktanks.by, УНІАН

У Збройних силах України попередили про жорстку відповідь у разі вторгнення білоруської армії на українську територію.

ЗСУ закликають білорусів не вступати у війну Росії проти нашої країни. Про це йдеться в зверненні, опублікованому в Telegram Управлінням стратегічних комунікацій.

При цьому в ЗСУ звернулися до білоруського народу з проханням не виконувати злочинні накази, які готується віддати самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

У повідомленні наголошується, що Україна не збирається нападати на Білорусь, незважаючи на заяви Лукашенка, який говорить про нібито загрозу з боку України.

У ЗСУ підкреслили, що Україна і Білорусь завжди жили в мирі. У той же час, наші воїни попередили, що в разі агресії з боку Білорусі Україна буде відповідати з усією жорсткістю, як "відповідає всім окупантам".

Крім того, в ЗСУ додали, що будуть відповідати на агресію всім військовим арсеналом і будуть наносити удари по військових об'єктах Білорусі.

Раніше офіцер ЗСУ Ігор Лапін заявив, що Росія може піти на сценарій нового наступу з боку Білорусі. На його думку, такий варіант подій можливий у тому випадку, якщо українській армії вдасться звільнити великі українські міста. Наприклад, Херсон, або ж Донеччину і Луганщину.

Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що глава Кремля Володимир Путін створюватиме в Білорусі нове угруповання військ РФ. За певних умов окупанти можуть піти на Київ. Як вважає Арестович, наступ може відбутися ближче до Нового року.

Помічник Міністра оборони Білорусі Валерій Ревенко сказав, що Росія, в рамках створення "спільного угруповання військ", перекине на територію білоруської республіки близько 9 тисяч військових. Також окупанти привезуть туди близько 170 танків, до 200 ББМ і до 100 гармат і мінометів калібру понад 100 мм.

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