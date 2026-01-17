Росія може вдарити по підстанціях АЕС України - в ГУР озвучили мету ворога

Ворог може атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави.

Росія хоче залишити українців повністю без світла і тепла / Колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Що повідомили в ГУР:

Під ударом РФ можуть опинитися підстанції АЕС України

Терористичною атакою на Україну Росія хоче змусити підписати Київ капітуляційні вимоги

Москва також планує посилити залякування країн Європи

Країна-агресорка Росія може атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави. Як повідомили в Головному управлінні розвідки МО України, йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС.

Таким чином Москва хоче примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни. Крім цього у межах своєї кампанії тиску Москва також планує посилити залякування країн Європи та Заходу загалом.

У Кремлі так хочуть стримати підтримку України, зокрема нашу здатність відбивати терористичні повітряні удари РФ по критичних об’єктах енергетичної інфраструктури.

"Шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій Москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла", - зазначили в ГУР.

Станом на середину січня 2025 року Росія здійснила розвідку десяти відповідних об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев’яти областях України.

"Наміри кремля атакувати підстанції, аби в такий гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, вчергове свідчать про геноцидний характер війни Росії проти України", - додали розвідники.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Що відомо про нову тактику обстрілів РФ

Главред писав, що за словами голови правління НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка, ще з осені 2025 року російські війська змінили тактику та тепер завдають масованих ударів не по всій енергосистемі України, а по її окремих об’єктах у регіонах.

Ризики, зумовлені російськими обстрілами, лишаються дуже високими. Для посилення стійкості нашої енергосистеми, здатності швидко її відновлювати після обстрілів – Україні потрібно продовжувати накопичувати запас дефіцитного устаткування. Без міжнародної підтримки – це дуже складно.

Що відомо про бажання РФ щодо капітуляції України

Нагадаємо, Главред писав, що нещодавно російський посол сказав, що мирної угоди між РФ та Україною не має бути. Натомість, станом на зараз, нібито треба говорити про капітуляцію України.

Раніше стало відомо, що заяви Кремля після зустрічей та розмов президента США Дональда Трампа з лідерами України та Росії сигналізують, що Москва не готова "прийняти щось менше, ніж капітуляцію України".

Напередодні стало відомо, що один із депутатів Держдуми РФ запропонував Кремлю поставити Україну перед фактом "мирного плану", узгодженого між США та Росією. Інший цинічно заявив, що РФ може вести переговори лише про "капітуляцію України".

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

